Xbox Developer_Direct è ufficiale, ecco la data

Negli scorsi giorni sono state molte le anticipazioni sull’arrivo di questo attesissimo evento. Ad oggi trovano conferma nella data del 18 gennaio 2024! Quindi preparatevi per questo incredibile show. Inaugurato lo scorso anno da Microsoft per condividere le ultime novità sui giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Lo spettacolo offerto dal nuovo Developer Direct si focalizzerà quindi sui videogiochi degli Xbox Game Studios. Ci saranno una carrellata di video approfondimenti e interventi degli sviluppatori impegnati nella realizzazione dei giochi in arrivo per Microsoft.

Tra i protagonisti del Direct Xbox ci saranno: l’attesissima avventura in salsa thriller Hellblade 2 Senua’s Saga, l’ambizioso gestionale 4X ARA History Untold e l’odissea Avowed. Il team MachineGames porterà probabilmente un aggiornamento sullo sviluppo del videogioco di Indiana Jones.

Sullo sfondo ulteriori sorprese e annunci. Ad esempio, Xbox Game Pass e chissà, magari ci sarà anche spazio per uno ‘shadow drop’ in stile Hi-Fi Rush. Come suggerito dai recenti rumor sull’arrivo di un gioco misterioso di Double Fine.

Parlano gli sviluppatori

«Presentato dagli stessi creatori dei giochi, Developer_Direct offre uno sguardo approfondito sui titoli in uscita, su come vengono creati e su chi li sta creando», si legge nel comunicato.

«Visiteremo MachineGames in Svezia per controllare il loro gioco di Indiana Jones, passeremo dagli uffici di Obsidian a Irvine per saperne di più su Avowed, ci recheremo nella sede di Oxide Games nel Maryland per conoscere Ara: History Untold e faremo un viaggio a Cambridge, in Inghilterra, per vedere Senua’s Saga: Hellblade II di Ninja Theory.»

E ancora: «Si noti che in questo show non ci saranno aggiornamenti sui giochi di Activision Blizzard, ma è possibile attendere notizie da questi team nel corso dell’anno.»

«È anche un’altra parte del nostro impegno a portare costantemente ai giocatori Xbox esperienze imperdibili. Il 2024 è iniziato con il botto per i membri del Game Pass, e ci si può aspettare che questa line-up includa altri incredibili giochi di Xbox e dei nostri partner nel corso dell’anno.»

Come seguire l’evento

I fan devono quindi sintonizzarsi sui canali social di Xbox e su YouTube. Alle 21 ora italiana del 18 gennaio, per vedere tutte le novità.

Poco dopo la conclusione del Developer_Direct, ZeniMax Online Studios ospiterà The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal! Una presentazione indipendente in cui il team di sviluppo svelerà il prossimo capitolo principale del gioco! Tra cui la nuova zona, la trama e altre importanti caratteristiche in arrivo con il più grande aggiornamento di quest’anno.

Noi del team di Hynerd seguiremo tutto l’evento come abbiamo già fatto l’anno scorso. Se volete saperne di più seguiteci sul sito e sui nostri canali social!