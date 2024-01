Switch 2, un comunicato, poi ritrattato, la dà in uscita a breve!

Nintendo Switch 2, o in qualsiasi altro modo si chiamerà, è attesa sempre di più. Sarà perchè l’attuale Switch arranchi ogni anno sempre di più, ovviamente parlando solamente a livello tecnico, o sarà perchè la lineup del 2024 di Nintendo è abbastanza scarna. Sarà per moltissimi motivi ma i tempi per Switch 2 sembrano ormai maturi e si fanno sempre più insistenti rumor e leak.

Protagonista della news di oggi è Altec Lansing, azienda conosciuta per le sue periferiche audio. L’azienda ha annunciato nella giornata di ieri il suo ruolo come primo licenziatario di Ai Shark. Ai Shark, ex GameShark, dovrebbe essere un sistema software e chipset in grado di migliorare l’esperienza di gioco in tempo reale, fornendo suggerimenti ed assisetenza al giocatore.

“Altec Lansing , azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica audio, annuncia oggi il suo ruolo di primo licenziatario del software di gioco all’avanguardia di Ai Shark. Precedentemente noto come GameShark, Ai Shark è destinato a ridefinire il panorama dei giochi con la sua rivoluzionaria tecnologia potenziata dall’intelligenza artificiale. L’innovativo software di gioco è destinato a segnare un significativo passo avanti nell’esperienza di gioco, offrendo un gameplay migliorato per gli utenti di livello principiante. Altec Lansing prevede di presentare la sua nuova offerta in tempo per le festività natalizie 2024” Comunicato corretto

La versione del comunicato che vi stiamo riportando è quella aggiornata al 12 gennaio, differente dalla versione pubblicata in origine nella giornata di ieri. La frase finale, appena segguente a “…per gli utenti di livello principiante” era inzialmente “Il lancio ufficiale è previsto in concomitanza con Nintendo Switch 2 nel settembre 2024”. Secondo un portavoce di Ai Shark l’azienda aveva solo provato ad indovinare la data, hanno quindi probabilmente modificato il comunicato data la grande mole di notizie circolate nelle ultime ore. Chissà quindi se davvero hanno provato ad indovinare o sono invece in possesso di informazioni a noi sconosciute. Non ci resta che attendere notizie ufficiali di Nintendo, sperando che il 2024 sia finalmente il suo anno.