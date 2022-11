Pirati dei caraibi: il film con margot robbie non si farà

Indice dei contenuti Pirati dei Caraibi: quale futuro per la saga?

La saga dei Pirati dei Caraibi è destinata a non proseguire, almeno per il momento. Dopo lo scandalo che aveva coinvolto Johnny Depp, con il conseguente licenziamento dell’interprete di Jack Sparrow, Disney sembrava intenzionata a realizzare un film sui Pirati dei Caraibi con una nuova protagonista, interpretata da Margot Robbie.

Sono passati ormai diversi anni da queste indiscrezioni, su cui la diretta interessata ha voluto fare chiarezza. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Margot Robbie ha svelato che il progetto sui Pirati dei Caraibi era stato effettivamente messo sul tavolo, ma sembrerebbe che Disney abbia deciso di non portarne avanti la produzione:

“Avevamo un’idea e la stavamo sviluppando, tempo fa, su un film incentrato maggiormente su una donna. Era un tipo di storia diverso, che pensavamo potesse essere interessante. A quanto pare però non vogliono farlo”.

Pirati dei Caraibi: quale futuro per la saga?

Il progetto con Margot Robbie è dunque definitivamente naufragato, mentre resta da capire quale sarà la sorte dell’altro film annunciato, con Ted Elliot e Craig Mazin alla sceneggiatura.

Attualmente non sono molte, invece, le chance di rivedere Depp nei panni di Jack Sparrow. L’esito del processo contro Amber Heard, favorevole all’attore, potrebbe far cambiare idea ai vertici di Disney riguardo alla possibilità di reintegrare Depp nel franchise. L’attore ha tuttavia ribadito ripetutamente l’intenzione di non voler tornare nei panni del pirata, dopo essere stato scaricato dalla compagnia.

Qualunque direzione intraprenda il franchise, resta comunque il fatto che sia un vero peccato non poter vedere Margot Robbie nel mondo dei Pirati dei Caraibi. L’attrice ha già dimostrato di potersi calare perfettamente nei grandi franchise ed in personaggi sopra le righe, come dimostrata la sua eccellente performance nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad.

L’attrice è tornata recentemente sul grande schermo con Amsterdam di David O. Russell, ma il suo film più importante della stagione cinematografica, se non della sua carriera, arriverà tra poco più di un mese. Margot Robbie avrà, infatti, un ruolo da protagonista in Babylon, diretto da Damien Chazelle, per cui oltreoceano si parla già di ambizioni da premio Oscar.