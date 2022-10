Indice dei contenuti Babylon verso gli Oscar: le categorie di Margot Robbie e Brad Pitt

Babylon si preannuncia un’opera maestosa, tanto da essere stato paragonato al Satyricon di Federico Fellini e a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. La somiglianza con quest’ultimo non è però solo relativa ad atmosfere e temi trattati, bensì anche alla durata: quella del nuovo film di Damien Chazelle sarà di ben 3 ore e 8 minuti.

La pellicola del regista di La La Land e Whiplash sarà senza ombra di dubbio tra i grandi protagonisti della corsa agli Oscar 2023. Paramount è sembrata a lungo titubante sulla strategia da adottare relativamente alla distribuzione del film, tanto da decidere di non presentarlo in anteprima a nessun festival cinematografico per poi anticiparne l’uscita da gennaio al 23 dicembre 2022 (non è ancora certa la data italiana, precedentemente annunciata per gennaio).

Il motivo è dovuto alla volontà di garantire che il film venga visto dalla più vasta platea possibile e al tempo stesso che venga rilasciato in una finestra temporale che ben si adatti alla corsa ai riconoscimenti più prestigiosi.

Oltre a tutti i premi tecnici a cui potrebbe ambire (semplicemente a giudicare dal primo trailer ufficiale), Babylon può contare anche su una lista di grandi nomi nelle categorie attoriali.

Sappiamo ora con certezza che Margot Robbie sarà inserita nella categoria di miglior attrice protagonista, così come Diego Calva nella categoria maschile. L’attore messicano è stato descritto, dopo le prime proiezioni, come il vero protagonista del film, mentre Brad Pitt sarà nuovamente in lizza per l’Oscar come attore non protagonista. Potrebbe ambire allo stesso premio, ma al femminile, Jean Smart, che stando alle prime reazioni sarebbe una potenziale outsider nella categoria.

