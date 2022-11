The fabelmans: il nuovo trailer del film di steven spielberg

Indice dei contenuti The Fabelmans: Steven Spielberg si mette a nudo

Uno dei film più attesi dell’anno, The Fabelmans, si mostra al pubblico in un nuovo trailer ufficiale. Il film, prossima opera di Steven Spielberg, dopo essere stata presentata in anteprima al Toronto International Film Festival e alla nostrana Festa del Cinema di Roma, ci aspetta nelle sale cinematografiche italiane dal 22 dicembre 2022.

The Fabelmans: Steven Spielberg si mette a nudo

Il maestro del cinema cult, autore di film indimenticabili come ET, Jurassic Park, Lo squalo e Salvate il soldato Ryan, è pronto a mettere in gioco sé stesso con un film incredibilmente personale. The Fabelmans viene definito come “uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo” ed è, difatti, un racconto semi-autobiografico che vede il protagonista scoprire segreti sulla propria famiglia, sulla magia dei sogni e del cinema.

The Fabelmans si appresta ad essere uno dei grandi protagonisti dei prossimi Oscar, altro motivo per cui non potete perdervi questa pellicola. West Side Story, precedente opera di Steven Spielberg, ha vinto la statuetta dello scorso hanno per la miglior attrice non protagonista ad Arianna DeBose, oltre ad aver avuto altre sette candidature per gli Academy Awards.

Nel cast di The Fabelmans troviamo star di Hollywood come la quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e il candidato all’Oscar Judd Hirsch. Anche gli altri comparti tecnici sono costellati da autori di grane successo: le musiche sono del premio Oscar John Williams, la fotografia è a cura del premio Oscar Janusz Kaminski, mentre al montaggio troviamo i premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans arriverà al cinema dal 22 dicembre, grazie a Italia Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema, e 01 Distribution.