Marvel Snap: la leader Madame Web!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Settembre: martedì 10 Settembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova e ultima carta di questo pass su Marvel Snap! La leader del gruppo formato dalle Spider-Woman arriva sul nostro gioco preferito. Cassandra Webb cercherà di far tornare in auge un archetipo poco visto se non ad alti livelli. Ora non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo.

Analizziamo la terza carta di questo pass:

Marvel Snap: Madame Web

Descrizione:

Madame Web (costo: 2, Potenza: 1) = Effetto Continuo: A ogni turno, puoi spostare un'altra delle tue carte via da qui.

Come scritto all'inizio questa carta potrebbe diventare un capostipite saldo per i mazzi archetipo move, dato che si tratta di una carta di costo 2 e quindi giocabile in early-game e in curva di mana. In coppia con carte fondamentali come La Torcia Umana o Volture. In questi nuovi mazzi potremo trovare anche la carta del pass del Simbionte dato che potrà andare a riattivare gli effetti alla scoperta di carte come Iron Fist o di Spider-Man stesso diventando una 11 di potere. Non male.

Ammettiamolo su Marvel Snap non ci annoia mai.

Ma chi è Madame Web?

Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato da Denny O'Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni), esordì in The Amazing Spider-Man n. 210.

È stata la leader del gruppo delle Donne Ragno e, scoprì l'identità dell'Uomo Ragno grazie ai suoi poteri psichici, aiutandolo poi a superare diverse difficoltà.

Cassandra Webb, oltre a essere cieca, soffriva di un deterioramento neurologico dovuti alla miastenia gravis ma riusciva a compensare questi handicap con delle abilità psichiche che le permettevano di vivere come medium. (Serviranno molto su Marvel Snap).

Riuscì a scoprire che l'Uomo Ragno era in realtà Peter Parker quando questi salvò uno dei suoi studenti e lo aiutò a impedire un assassinio di un candidato politico.

Quando Black Tom Cassidy inviò il Fenomeno per rapirla in modo da poterne usare i poteri per le sue attività criminali, lei previde l'attacco e chiamò in aiuto Spider-Man: l'aggressione le causò comunque un grave shock e finì in coma dal quale si riprese ma con la perdita della memoria a breve termine, e quindi anche la vera identità di Spider-Man.

Poteri e abilità

Possiede grandi abilità psichiche, preveggenti e chiaroveggenti, ed è in grado di apparire in forma astrale come uno spirito alle persone (e può farlo non solo nella sua epoca ma anche in vari periodi temporali e anche in altre dimensioni).