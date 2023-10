PlayStation 5: annunciata a sorpresa la versione Slim della console

A rompere il silenzio di casa Sony, Playstation 5 si mostra sotto una nuova veste. La nuova console nipponica appare in un trailer a sorpresa, confermando i rumor circolati in rete negli ultimi mesi. Scopriamo assieme i dettagli.Prezzo e dettagli sul nuovo modello di PlayStation 5 Era circolata tra gli utenti la voce secondo cui …

A rompere il silenzio di casa Sony, Playstation 5 si mostra sotto una nuova veste. La nuova console nipponica appare in un trailer a sorpresa, confermando i rumor circolati in rete negli ultimi mesi. Scopriamo assieme i dettagli.

Era circolata tra gli utenti la voce secondo cui una nuova versione di PlayStation 5 potesse fare il suo debutto in una forma ibrida. Secondo tali indiscrezioni, la console avrebbe presentato un lettore CD autonomo e rimuovibile. Questo si è effettivamente rivelato realtà, in quanto la nuova PlayStation offrirà ai giocatori la possibilità di aggiungere tale componente in modo rapido e semplice.

Prezzo e dettagli sul nuovo modello di PlayStation 5

La console non presenta nomenclature particolari, ma è a tutti gli effetti una versione più piccola del predecessore. Si parla in questo caso di una riduzione del 30% nelle dimensioni. Assieme a questo, il peso della console è ridotto del 18% e 24% rispetto ai modelli precedenti. Il design di PlayStation 5 rimane invariato, se non per una stringa nera che taglia la console in due, evidenziando la sezione nella quale potrà essere montato il lettore CD.

Seppur vi siano differenze evidenti al livello visivo, il nuovo modello di PlayStation 5 non presenta variazioni al livello di prestazioni, come anche nel prezzo. Si parla in questo caso di 549,99€ per la versione fisica e 449.99€ per la versione digital. Il lettore CD potrà essere acquistato ed aggiunto in qualsiasi momento ed avrà un costo di 119,90€. Verrà inoltre rilasciato sul mercato un nuovo supporto verticale per tutti i modelli di PlayStation 5, al costo di 29,99€.

La console debutterà sul mercato statunitense a novembre, per poi venir implementata in tutto il mondo nei prossimi mesi.

Questa aggiunta è ovviamente la strada più dispendiosa, ma permetterà ai giocatori di passare al formato fisico in un secondo momento. Sarà quindi possibile compiere il salto alla next gen con un budget di ingresso ridotto

Di seguito vi alleghiamo le specifiche tecniche dei nuovi modelli di PlayStation 5: