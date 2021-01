Playstation Store e Sconti: caccia ai giochi PS4 a meno di 5 Euro

Nel Playstation Store arrivano numerosissime occasioni e sconti grazie all’estensione dei saldi da parte di Sony. In mezzo a tante offerte insuperabili, ci concentreremo oggi su quei titoli degni di nota che costano meno di 5€. Ovviamente non si può parlare di prodotti top di gamma (per così dire), a parte alcuni titoli celebri, sebbene siano presenti videogiochi di ottima fattura e intriganti da avere nella propria Libreria.

Attenzione, avete tempo per scaricare questi prodotti davvero interessanti fino al 4 febbraio 2021.



Affrettatevi!



Ovviamente nel Playstation Store si troveranno anche altri prodotti fuori dalla seguente lista. BasterĂ entrare sullo store di Playstation per verificare l’elenco completo di tutte le numerose offerte e i vari sconti presenti.

Payday 2 Crimwave Edition sul Playstation Store a un prezzo imbattibile

Si tratta certamente di un’ottima e ghiotta occasione per recuperare titoli importanti della generazione scorsa, soprattutto nel caso in cui non li abbiate mai provati.



La redazione vi consiglia, qualora vi interessino articoli di questo genere, la lettura della Top 5 migliori acquisti di Gennaio sul Playstation Store e 5 Giochi PS4 a meno di 10€ su Amazon.



Di seguito è presente la lista, in ordine alfabetico, dei migliori giochi secondo chi scrive, che costano meno di 5€ sullo store di Playstation.

LISTA GIOCHI PS4 SUL PLAYSTATION STORE

Batman The Enemy Within 4.49 euro



Batman The Telltale Series Complete 4.49 euro



Dead Island Definitive Edition 3.99 euro



Dead Island Riptide Definitive Edition 3.39 euro



Deus Ex Mankind Divided 4.49 euro



Erica 4.99 euro



Grow Up 4.99 euro

Hotline Miami – 2.49 euro



Just Cause 3 3.99 euro



Little Nightmares 4.99 euro

Micro Machines World Series 2.49 euro



Mirror’s Edge Catalyst 3.39 euro



Need for Speed 4.99 euro



Need for Speed Rivals 3.99 euro

Onrush 2.49 euro

Payday 2 Crimwave Edition 3.59 euro



Residen Evil 4.99



Resident Evil Zero 4.99 euro

Sherlock Holmes The Devil’s Daughter 2.99 euro



Sleeping Dogs Definitive Edition 4.49 euro



Slender The Arrival 1.99 euro

Surgeon Simulator Anniversary Edition 1.97 euro



The Surge 4.99 euro

The Last of Us: Left Behind 4.99 euro



The Wolf Among Us 4.49 euro



UNO 4,99



Yakuza Zero 4.99 euro



Zombie Army Trilogy 4.99 euro

