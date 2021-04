Pokémon festeggia i 25 anni nella regione di Alola

Il 25 esimo anniversario del mondo Pokémon è un mix di continui viaggi all’interno di particolari paesaggi e regioni che hanno segnato ricordi unici in tutti i Pokéallenatori di tutto il mondo. Sono state fatte varie tappe e questa volta tocca ad Alola, la regione di Pokémon Sole e Luna.

Un paradiso sotto forma di isola

Nonostante possa rivelarsi pericolosa, la biodiversità della regione rende Alola una meta davvero interessante Anche quando la storia assume toni più cupi, gli abitanti dell’isola sanno come tirarsi su di morale. L’unica eccezione è forse Poh, un paesino abbandonato e tetro in cui si trova il covo di quei piantagrane del Team Skull. Ma quando ti stai godendo la vita ad Alola, neppure un luogo così fosco riesce a rovinarti l’umore! tratto da Pokémon.com

In 25 anni, sono molte le regioni visitate dai fan all’interno del mondo Pokémon; la specialità di questa isola è appunto quella di essere un paradiso terrestre per i vari giocatori e le loro creature.

Immagine 25 Anni Di Pokemon

Piccoli problemi tra famiglie

La storia di Lylia prende una piega drammatica quando si scontra con la direttrice della Fondazione Æther, Samina, che vorrebbe sfruttare il potere di Nebulino per portare a termine i suoi macchinosi piani. Durante questo incontro, Lylia viene supportata da Iridio, un membro del Team Skull nonché tuo rivale. Un inaspettato colpo di scena rivela che Lylia e Iridio sono fratelli e Samina è in realtà la loro madre, da cui si erano allontanati! tratto da Pokémon.com

Come sempre, il famoso proverbio “tra moglie e marito non mettere il dito” è presente. Infatti saremo accolti, all’interno di quest’isola, da un dramma familiare che però non andrà a contrastare la memorabile avventura sulle terre di Alola.

Solgaleo E Lunala, I Due Leggendari Di Alola

Pokémon indimenticabili e familiari

Alcune di queste forme regionali acquisiscono un tipo in più. Per esempio, un Raichu catturato a Kanto è di tipo Elettro, ma un Raichu di Alola è di tipo Elettro e Psico. Tuttavia, altre specie possiedono un tipo completamente diverso: nella regione di Kanto Vulpix è un Pokémon di tipo Fuoco, mentre un Vulpix di Alola è di tipo Ghiaccio! È proprio il caso di dire che queste differenze portano una ventata d’aria fresca nei giochi! tratto da Pokémon.com

Va quindi detto che, grazie a questa edizione (Sole e Luna), creature già viste in precedenti versioni di gioco, assumono una forma (variante) alternativa del tutto bizzarra e alquanto originale. Paragonando quindi il gioco per Nintendo Switch all’edizione GCC (Gioco di Carte Collezionabili), le fan art proposte in merito sono un qualcosa di veramente mozzafiato!

Cristalli Z per forme e mosse Z

Non possiamo certo tralasciare le mosse Z che i Pokémon possono utilizzare grazie ai Cristalli Z che raccogli nel corso del gioco. Queste mosse non solo hanno una potenza incredibile, ma vengono eseguite in un modo così spettacolare da mostrare la bellezza del legame tra Pokémon e Allenatore in tutto il suo splendore. tratto da Pokémon.com

Girovagando per le terre di Alola, tutti i pokéallenatori avranno modo di imbattersi in team e rivali che posseggono Pokémon dalle abilità alquanto strabilianti. Il tutto è dovuto all’utilizzo di speciali cristalli (Cristalli Z). Questi strumenti infatti, servono a potenziare le abilità di una creatura (al quale gli è stato assegnato il cristallo) e sono una dinamica introdotta a partire dalla settima generazione.

Il mondo Pokémon non smette mai di stupirci, essendo in continua espansione, chissà quante altre novità dovremo attenderci, sia per quanto riguarda il mondo del collezionismo che per il settore videoludico. Infine quindi, la redazione ci tiene a ricordare a tutti i suoi lettori (qualora si fossero persi l’evento) che l’ultimo Nintendo Direct si è concluso in grande stile dopo un’attesa infinita da parte di tutti i fan della community.