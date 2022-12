I migliori film di natale 2022 da guardare in famiglia

Tra qualche settimana è Natale, il giorno più magico e speciale dell’anno, e a chi non piacerebbe restare a casa sotto le coperte in compagnia di una cioccolata calda e di un bel film? Probabilmente, a nessuno. Dai classici senza tempo a moltissime nuove uscite, è sempre bello poter guardare un film di Natale senza mai stancarsi, anche se si conosce a memoria.

Se quindi siete degli amanti dei film di Natale, o più semplicemente adorate questo periodo dell’anno, siete nel posto giusto! Abbiamo preparato per voi una lista dei migliori film di Natale da vedere in questo fine 2022.

A Christmas Carol (2009)

A Christmas Carol è un adattamento del romanzo di Charles Dickens e in breve, porta sullo schermo la storia di un ricco finanziere avaro e insensibile, Ebenezer Scrooge. Diretto dal grande Robert Zemeckis, il film è prodotto da Disney in completa CGI.

Ambientato nella Londra del 1843 e, in particolare, nella notte più magica di sempre ovvero la vigilia di Natale, Scrooge rifiuta l’invito a casa del nipote e lo spirito di un suo vecchio socio, Jacob Marley, il quale viene caratterizzato con delle catene, va a trovarlo. Le catene di quest’ultimo rappresentano l’avidità e l’egoismo e, dopo la visita di altri tre spettri, nonché Natale passato, presente e futuro, Scrooge inizierà ad essere una persona piena di fratellanza e amore per il prossimo.

Nightmare Before Christmas (1993)

Per anni il parere contrastante dietro questo film è stato: ma si tratta o non si tratta di un film di Natale? Diciamo che quando si parla di film di Natale e di ciò che si potrebbe vedere durante il periodo natalizio, non si può non parlare di questo capolavoro. Inizialmente creato con la tecnica dello stop motion, negli anni a seguire Disney decise di convertirlo in animazione 3D.

In breve, Nightmare Before Christmas, creato dalla straordinaria mente di Tim Burton, vede come protagonista Jack Skeletron, nonché re del regno di Halloween. Stanco di dover spaventare, entra per puro caso nel mondo magico di Babbo Natale e decide di volergli rubare il ruolo, prendendo per sempre il suo posto. Nonostante i vari pareri, si tratta di un film che per anni ha fatto viaggiare e sognare intere generazioni, meritando senza dubbio di essere visto durante questo periodo.

Il Grinch (2000)

Con l’arrivo del Natale è davvero impossibile non vederlo. Il Grinch, come gli altri film di Natale qui presenti, rimangono attuali perché racchiudono il vero e magico senso del Natale. Oltretutto, va ricordato che questo film è anche vincitore di un Oscar al miglior trucco.

Il film si basa sull’omonimo libro del Dr. Seuss e vede il Grinch (interpretato da Jim Carrey) nella città di Whoville, nella quale ha intenzione di rubare la gioia del Natale. Questo finché una piccola bambina, Cindy Lou, proverà a fargli cambiare idea nel modo più umano di tutti: facendogli provare amore.

Mamma ho perso l’aereo (1991)

Forse la generazione nata tra gli anni ’80 e gli anni ’90 è quella più affezionata a questo film, eppure ormai è diventata una tradizione doverlo vederlo durante queste feste per chiunque.

In Mamma ho perso l’aereo un bambino (Macaulay Culkin) viene per sbaglio dimenticato a casa dalla sua famiglia, la quale parte per le vacanze di Natale. Il bambino quindi si ritrova da solo e, in teoria, con una grande responsabilità tra le mani. Lui è felice di essere solo e di poter fare ciò che vuole, ma smette di esserlo quando una banda di ladri cerca di rubare a casa sua. Un film di Natale davvero simpatico che vi regalerà spensieratezza.

Last Christmas (2019)

Last Christmas riporta in auge i successi di George Michael attraverso una bellissima storia a metà tra romanticismo e Natale. Siamo nel 2017 e Kate, interpretata da Emilia Clarke, lavora in un negozio di Natale nel centro di Londra, ma il suo sogno più grande è quello di poter diventare una cantante. Un giorno, trovandosi al lavoro, incontra per puro caso un uomo con cui poi avrà inizio una storia d’amore tanto bizzarra quanto speciale.

Last Christmas ci ricorda come la magia del Natale possa aiutarci ad affrontare anche situazioni quotidiane non felicissime. Nel film, oltre Emilia Clarke, troviamo Emma Thompson, Henry Golding e tanti altri.

Polar Express (2004)

Polar Express è uno di quei film di Natale che riesce ad entusiasmare sia grandi che piccini. Tratto dal libro di Chris Van Allsburg del 1985, è uno dei primi film d’animazione realizzato in CGI.

Il protagonista è un uomo che, attraverso dei flashback, ci mostra ciò che ha vissuto da bambino. Quest’ultimo, durante la notte di Natale, va a dormire pensando che i regali sotto l’albero vengono messi dai genitori invece che da Babbo Natale. Durante la notte, sente un forte rumore proveniente fuori dalla finestra e ad averlo causato era proprio il Polar Express. Il capotreno (Tom Hanks) spiega al bambino che questo treno è diretto al Polo Nord e che incontreranno Babbo Natale.

Anche questo film racchiude la forte magia di questo periodo e, in particolare, di un bambino che si rifiutava di credere al Natale. Inizierà a crederci quando poi, sotto l’albero, troverà ciò che ha perso durante il viaggio.

Una poltrona per due (1983)

Una poltrona per due non è propriamente un film di Natale, vista anche la sua distribuzione avvenuta nel mese di giugno, ma è ormai entrato a far parte della tradizione natalizia di tante famiglie.

Il film narra la storia di Louis Winthorpe, un ricco viziato agente che vive una vita piena di lussi, circondato da diversi affetti di convenienza tra aristocratici e una fidanzata tanto superficiale. Billie Ray Valentine invece, interpretato dal grandissimo Eddie Murphy, è un senzatetto che vaga per le strade di New York fingendosi un’altra persona, addirittura un uomo del Vietnam cieco. Nella vigilia di Natale, Louis crede che Billie volesse aggredirlo e rubargli la valigetta con l’intero stipendio dentro. L’uomo venne arrestato, ma d’un tratto i fratelli di Louis scommettono di poterlo trasformare in un’uomo onesto, garantendogli una vita tranquilla.