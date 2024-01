Lavori interrotti per Minecraft Legends

Lasciata temporaneamente in sospeso l’espansione del famoso RTS multiplayer firmato Xbox Game Studio, versione RPG del classico Minecraft. Minecraft Legends non riceverà più né aggiornamenti né contenuti ulteriori. A dichiararlo il team di sviluppatori, una scelta che non sembra affatto essere momentanea e discutibile. Sul mondo pixelato di Minecraft’s Overworld, sviluppato da Mojang Studios e Blackbird Interactive, i giocatori potranno comunque usufruire ancora di tutte le dinamiche e i servizi online caratteristici del gioco, come il supporto per il PvP e le modalità cooperative. Mantenute anche le sfide gratuite di Lost Legends, che continueranno a garantire i loro usuali premi.

Possibili novità in arrivo

Le ragioni esatte di una tale scelta sono varie e imprecise, ma qualcosa la sappiamo. Come ha comunicato l’azienda stessa, gli sviluppatori hanno piantato un paletto di stop sul sentiero di Minecraft Legends per deviare verso nuove strade. A quanto pare, sembra infatti che siano all’orizzonte nuovi progetti videoludici inerenti al classico predecessore del gioco. In lista anche un potenziale omonimo film, che prevederebbe come interpreti protagonisti il Khal Drogo di GOT Jason Momoa, e l’ormai classico Jack Black.

Molti gli scontenti tra i fan del gioco. Tuttavia, forse la Xbox Game Studio potrebbe avere in mente qualcosa di più interessante e riscattare il suo perdono. Vedremo, strada facendo, se questa pazienza sarà premiata o meno.