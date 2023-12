Sony parteciperà al CES 2024: annunciate data e ora

Sony si dimostra ancora una volta affezionata alle tradizioni. La multinazionale giapponese ha infatti di recente confermato la sua partecipazione alla CES 2024 (Consumer Electronics Show). L’evento prenderà luogo a Las Vegas, NV e si svolgerà nelle giornate comprese tra il 9 ed il 12 gennaio 2024. Vi ricordiamo peraltro che sarà possibile assistere a tale evento anche digitalmente, tramite Stream sui canali ufficiali.

La partecipazione di Sony al CES 2024 è prevista nella notte tra l’8 e il 9 gennaio a partire dalle 2:00 (ore italiane), Ma cosa possiamo aspettarci da questa celebrazione? Per rispondere a questa domanda è saggio ripercorrere insieme il contenuto della scorsa edizione del CES.

Playstation 5

Sony al CES 2024: Cosa possiamo aspettarci?

Il Consumer Electronics Show rappresenta forse l’evento tecnologico più importante al mondo, il banco di prova per le idee debuttanti nel mercato videoludico e non solo. Nel corso della scorsa edizione dell’evento Sony ha presentato al pubblico un programma ricco di novità: Tra le più importanti ricordiamo l’arrivo del PlayStation VR2, un primo sguardo sul film di Gran Turismo. Ricordiamo anche il metaverso calcistico realizzato in collaborazione col Manchester City, Project Leonardo e un aggiornamento sulle vendite di PS5.

Difficile dire con certezza quali saranno gli annunci di Sony in questa edizione del CES. Tra i più probabili abbiamo un taglio di prezzo del visore, manovra che potrebbe rilanciare questo prodotto dopo un inizio burrascoso. Appare meno probabile, seppur non impossibile, un annuncio di PlayStation 5 Pro. La notizia potrebbe infatti portare a ripercussioni sulle vendite della versione Slim.

Non ci resta quindi che attendere il 9 gennaio 2024 per scoprire cosa Sony abbia in serbo per questo nuovo anno all’insegna del gaming. Vi ricordiamo che la diretta sarà trasmessa sul canale Youtube del Ces e che potrete trovare tutti gli aggiornamenti qui sul portale di Hynerd.it!