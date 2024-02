Avengers: The Kang Dynasty, arrivano cattive notizie da Simu Liu?

Continuano ad arrivare cattive notizie sul futuro di Avangers: The Kang Dynasty

L´ultima fase del Marvel Cinematic Universe, come ben sappiamo, non ha avuto un gran successo. Una grande quantità di film e serie TV che non hanno ottenuto il successo delle tre precedenti fasi.

Non solo quindi, il presente della Marvel è a rischio, ma anche il suo futuro: l’attuale saga, la saga del Multiverso vede infatti, come antagonista Kang il Conquistatore, che dovrebbe essere il villain anche del futuro film Avengers: The Kang Dynasty.

Purtroppo, l´attore interprete del personaggio,ossia Jonathan Majors è stato licenziato vista la confermata condanna per molestie a danno della sua ex fidanzata. Questo ha messo in discussione la realizzazione della quinta pellicola sugli Avengers.

A confermare quanto sia critica la situazione, è stato Simu Liu, protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. L’attore, oltre a parlare di Shang-Chi 2, ha recentemente dichiarato in un´intervista a Comick Book di non sapere ancora nulla sul film.

Simu Liu infatti, avrebbe dovuto far parte dei nuovi Avangers e quindi aiutarli contro la minaccia di Kang nella pellicola :

Non lo so a dire il vero se tornerà. Sono cose che vanno al di là delle mie competenze. Voglio soltanto continuare ad esserne un fan. Di solito ricevo una telefonata in cui ti informano del ruolo e dove presentarti. Ed è tutto ciò che puoi sapere al riguardo.

Aspettiamo allora notizie sul futuro della saga del Multiverso.

A quanto pare Avengers: The Kang Dynasty potrebbe avere un titolo diverso, confermando la decisione degli Studios di prendere le distanze dal personaggio di Kang. Questo dovrebbe comunque essere interpretato da un nuovo attore. Un recasting giustificato, in quanto trattandosi di multiverso, alcune varianti potrebbero avere un aspetto diverso dalle altre, come visto in Loki. Bisogna solo capire se sarà ancora Kang il villain principale della Saga del Multiverso.