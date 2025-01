Sonic 4, 5 personaggi che potrebbero apparire nel film (e chi dovrebbe interpretarli)

Con il successo della serie di film di Sonic, il quarto capitolo rappresenta un'opportunità per introdurre nuovi amati personaggi della serie videoludica del riccio blu. Tra loro, alcuni dei più iconici dell'universo di Sonic potrebbero arricchire la trama, e la scelta dei doppiatori è cruciale per dare loro vita in modo memorabile. Vediamone insieme qualcuno.

Sonic 4: ci sarà la pipistrella Rouge?

Rouge, dal videogioco di Sonic.

Rouge è una ladra di gioielli affascinante e scaltra, con un talento per l'infiltrazione e un atteggiamento spesso ambiguo. Oltre al suo stile sofisticato, ha un lato leale, soprattutto verso i suoi alleati come Shadow.

Per interpretarla Scarlett Johansson con la sua voce graffiante e seducente, combinata con la sua esperienza come spia nel MCU con il ruolo di Black Widow, la rendono una scelta perfetta per incarnare la personalità complessa di Rouge. Inoltre, il suo star power potrebbe contribuire al successo commerciale del film. Anche Sarah Paulson (nota per ruoli intensi in American Horror Story) per un approccio meno mainstream ma altrettanto potente, potrebbe offrire un’interpretazione intrigante.

La coniglietta Cream

Un personaggio di Sonic, Cream la coniglietta.

Cream è una giovane coniglietta gentile e adorabile, sempre accompagnata dal suo amico Cheese. La sua innocenza e bontà la rendono una figura che potrebbe essere ben interpretata da Ryan Kiera Armstrong o Cailey Fleming: Entrambe giovani attrici talentuose, con esperienze significative in grandi produzioni come Star Wars: Skeleton Crew e The Walking Dead, possono dare voce all’innocenza e alla dolcezza di Cream, adattandosi a un pubblico giovane e in crescita.

Espio il Camaleonte e Shadow

Espio il Camaleonte di Sonic.

Espio è un ninja calmo e strategico con abilità di invisibilità. È un membro essenziale del Chaotix Detective Agency, portando un tocco di mistero e serietà al gruppo. Matthew Mercer, già doppiatore del personaggio, è una scelta ovvia per mantenere la continuità e aggiungere la giusta dose di professionalità al ruolo. Per lo stesso motivo anche Shadow dovrebbe ancora essere interpretato da Keanu Reeves, già presente in Sonic 3.

Vector il Coccodrillo

Vector il coccodrillo, un personaggio di Sonic.