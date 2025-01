Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, data di uscita anticipata!

Durante l'Xbox Partner Preview di ieri sera sono stati mostrati quindici titoli, tra i quali anche il nuovissimo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Il nuovo titolo di SEGA si mostra come uno spin-off a tema piratesco, mantenendo però alcune delle folli caratteristiche che contraddistinguono anche la saga principale.

Il gameplay trailer ci mostra alcune delle caratteristiche completamente sopra le righe di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Da buon titolo piratesco che si rispetti ci sono ovviamente le battaglie navali in mare aperto, ci saranno però anche delle arene in cui si svolgeranno dei veri e propri tornei navali. Si è mostrato poi il gameplay action in cui dovete scontrarvi contro numerosi nemici con le vostre armi e abilità