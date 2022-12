Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco il trailer ufficiale

Il momento tanto atteso è arrivato: ecco il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse!

Ad oltre un anno di distanza dal primo teaser, Sony Pictures ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel dell’acclamato film animato Spider-Man: Un nuovo universo.

Across the Spider-Verse si preannuncia uno dei prodotti cinematografici più ambiziosi del prossimo anno. I produttori Phil Lord e Christopher Miller hanno confermato che circa 240 personaggi si uniranno a Miles Morales nella pellicola, che sarà ambientata in sei universi, ognuno con uno stile d’animazione differente.

Di seguito la sinossi ufficiale del film, in uscita il 2 giugno 2023 nelle sale italiane e che sarà seguito da Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo previsto per il 28 aprile 2024.

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere a tempo pieno di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso. Qui incontra una squadra di Uomini Ragno incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a scontrarsi con gli altri Ragni e deve ridefinire cosa significhi essere un eroe, in modo da salvare le persone che più ama.

Lo spettacolare trailer ufficiale di Spider-Verse: Across the Spider-Verse sembrerebbe aver confermato i rumors sulla possibile presenza dello Spider-Man di Insomniac, ovvero la versione del videogioco con protagonista l’Arrampicamuri.

Tra le nuove aggiunte confermate nel cast di Spider-Man: Across the Spider-Verse ci sono anche lo Spider-Man 2099 di Oscar Isaac (già visto nella post-credit del primo film e tra i protagonisti nel trailer), Spider-Woman, Avvoltoio e Spot (quest’ultimo confermato come villain principale). Secondo diversi rumors, non confermati anche lo Spider-Man di Tom Holland potrebbe fare la sua comparsa nel film.

Questi si aggiungono ai protagonisti di Into the Spider-Verse, vincitore del premio Oscar per il miglior film d’animazione. Anche in Spider-Man: Across The Spider-Verse, Miles Morales e Spider-Gwen saranno interpretati nuovamente da Shameik Moore e Hailee Steinfeld, mentre Jake Johnson presterà la voce a Peter B. Parker.