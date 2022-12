How do you live? di Hayao Miyazaki: ecco la data d’uscita

Il nuovo film del maestro Hayao Miyazaki, intitolato provvisoriamente How Do You Live?, ha una data d’uscita!

Indice dei contenuti How Do You Live?, un testamento artistico

Era l’ottobre del 2017 quando il noto autore Hayao Miyazaki -in collaborazione con lo Studio Ghibli– confermò il suo ritorno alla regia per la realizzazione di un nuovo lungometraggio d’animazione, dopo l’uscita di Si Alza il Vento nel lontano 2013.

Come annunciato pubblicamente (con tanto di poster) tramite l’account Twitter dello Studio Ghibli, il nuovo film del maestro ha il titolo provvisorio di How Do You Live?, e sarà presentato in anteprima nei cinema giapponesi il 14 luglio del 2023.

The new feature film from director Hayao Miyazaki and Studio Ghibli has been announced! HOW DO YOU LIVE (tentative title) opens in theaters in Japan on July 14, 2023. https://t.co/fHnLM6epTS — Studio Ghibli (@GhibliUSA) December 13, 2022

How Do You Live?, un testamento artistico

Sempre nel 2017, in un’intervista il produttore Toshio Suzuki aveva affermato che:

Miyazaki vuole fare questo film per suo nipote. Prima che lasci questo mondo, il nonno vuole fare un ultimo regalo al suo bambino; un modo particolare per dirgli che lo ama e che il suo ricordo sarà sempre con lui.

Tornato sull’argomento nel marzo del 2021, Suzuki dichiarò che il film avrebbe avuto una durata complessiva di 125 minuti e che voleva lasciare a Miyazaki tutto il tempo necessario per la realizzazione del suo testamento cinematografico, senza quindi incatenarlo all’obbligo di una scadenza.

How Do You Live? (Kimi-tachi wa dō ikiru ka?) è tratto dall’omonimo romanzo di formazione, scritto da Yoshino Genzaburō nel 1937. La storia narrerà la vita del giovane Jun’ichi Honda, soprannominato Koperu, un minuto ragazzino di quindici anni che frequenta la seconda media. Il giovane, pur essendo orfano di padre, vive in una famiglia amorevole e può godere dell’importante presenza dello zio, che rappresenta per lui una sorta di mentore.

Nel corso della sua quotidianità scolastica il ragazzo dovrà affrontare la propria crescita spirituale e il difficile periodo adolescenziale, attraverso gli insegnamenti dello zio e il contatto con le persone con cui è in contrasto.

Al momento non è stata indicata alcuna data per l’uscita del film nelle sale italiane, pertanto saranno necessari ulteriori aggiornamenti in futuro. Sarà certamente una dolce attesa quella che porterà a seguire la realizzazione di un nuovo, entusiasmante progetto firmato Ghibli e Miyazaki, in particolar modo dopo la deludente e fallimentare prova di Earwig e la strega, uscito nel 2020.