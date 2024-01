Finalmente tornano i Twitch drop di Marvel Snap!

Molti di voi si chiederanno: ma cosa sono i Twitch Drop? I Twitch Drop sono degli eventi nel quale è possibile ottenere contenuti in gioco che possono essere estremamente interessanti. Sia per i giocatori di lunga data ma soprattutto per i novizi che posso accede a ottime ricompense.

Quando sono i prossimi Twitch Drop di Marvel Snap?

I drop inizieranno dal 23 gennaio alle ore 21 e dureranno fino alla fine del mese, il 30 gennaio. Come per l’Invernoverse di dicembre ci saranno gli stessi giorni per provare ad accaparrarsi i grandi premi messi in palio dal team di Second Dinner!

Ma come otteniamo queste ricompense?

Collega il tuo account Marvel Snap al tuo account Twitch qui . Sintonizzati su qualsiasi streaming Twitch nella categoria Marvel Snap ( fai clic qui per un collegamento diretto ). Assicurati che il tuo gioco sia aggiornato all’ultima patch. Tieni traccia dell’avanzamento delle tue ricompense in qualsiasi momento sulla pagina dell’inventario dei Twitch Drops qui . Una volta soddisfatti i requisiti per un Twitch Drop, richiedilo su Twitch. I premi vengono inviati direttamente al tuo account di gioco tramite Posta in arrivo. Potrebbe essere necessario riavviare il gioco per ricevere il messaggio di posta in arrivo.

Per ogni live:

I drop saranno 3 e saranno riscattabili ogni 2 ore, per averli tutti dovrete guardare 6 ore di streaming (non servono consecutive, devono essere totali nella durata dei drop) e saranno i seguenti:

Dopo 2 ore potrete riscattare 65 booster casuali

potrete riscattare Dopo 4 ore potrete riscattare 350 crediti

potrete riscattare Dopo 6 ore potrete ricattare una variante misteriosa premium (variante casuale da 700 o 1200 gold, no pixel)

Detto questo vi auguro che questi drop possano aiutarvi nella vostra progressione e chissà se avrete in collezione una nuova variante da 1200 gold!

Come sempre dal team di Hynerd è tutto. Per altri aggiornamenti di Marvel Snap, per restare sempre aggiornati su questo splendido gioco seguiteci sul nostro sito Hynerd.it.