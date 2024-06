Drug Dealer Simulator 2, Recensione

Scopri Drug Dealer Simulator 2, un simulatore cooperativo in prima persona ambientato in un mondo aperto e dinamico. Espandi i tuoi contatti e gestisci il tuo cartello sull'isola di Sombra, dove il potere è l'unica legge. Immergiti in questa avventura firmata Movie Games, organizza il tuo laboratorio e stringi potenti alleanze per diventare il nuovo padrone dell'isola! E' possibile giocare a Drug Dealer Simulator 2 in modalità single player, oppure in co-op per un massimo di 3 giocatori.

5.5 Drug Dealer Simulator 2 L'idea del titolo sembra essere molto interessante, purtroppo necessita di aggiornamenti per sfruttare al meglio le caratteristiche possano davvero farlo elevare nel mercato. La possibilità di usare il parkour per muoversi con agilità all'interno del mondo di gioco viene presentato fin da subito, ma non trova poi il giusto utilizzo durante il gameplay. Le caratteristiche gestionali del titolo sono poco intuitive e il manuale in gioco offre pochi spunti di approfondimento. Da elogiare, però, il mondo di gioco ben costruito e la possibilità di muoversi comodamente tra le isole usando la propria barca. Mondo di gioco grande e ben strutturato

Possibilità di usare mezzi di trasporto Parkour sfruttato male

Gestionale poco intuitivo

Storia

La storia di Drug Dealer Simulator 2 è ambientata ad inizio anni 2000 nell'isola di Sombra, dove impersonificheremo Eddie, un ragazzo le cui pessime scelte di vita l'hanno condotto a scappare dalle istituzioni e rifugiarsi in quest'isola, luogo perfetto dove non destare sospetti. Eddie non si accontenta però di nascondersi nell'ombra, ma vuole dimostrare il suo valore e il suo talento per recuperare la propria vita, facendo fortuna.

La campagna inizia nell'isola di Sombra, senza contatti ne risorse. Dobbiamo quindi lavorare da qui, costruendo una fitta rete di conoscenze e potenti alleati al fine di guadagnare rispetto e denaro. Instaurare nascondigli dove produrre sostanze stupefacenti per venderle nelle strade sarà la nostra più importante fonte di denaro e rispetto. Sarà importante espandere le nostre operazioni in tutti i villaggi dell'isola, ma attenzione a non far allarmare le persone sbagliate.

Gameplay

Il gioco presenta una mappa open-world, molto più grande rispetto al ghetto a cui ci ha abituato il primo titolo Drug Dealer Simulator. Inizialmente, il nostro obiettivo sarà quello di impacchettare cannabis lavorata e venderla per le strade, guadagnando rispetto e soldi. Il rispetto è interpretabile come punti esperienza, ci permetterà di allargare la nostra rete di clienti e quindi di espanderci, mentre con i soldi saremo in grado di acquistare più materia prima e macchinari in grado di rendere più efficiente la produzione.

Una volta raggiunto un certo status, sarà possibile assumere determinati abitanti dell'isola al fine di portare a termine mansioni semplici ma dispersive, come ad esempio la consegna del prodotto nelle strade.

Il laboratorio è il luogo più importante in Drug Dealer Simulator 2, qui è dove gestiremo il cartello nella sua interezza. Per questo motivo, sarà necessario adattare la grandezza del laboratorio man mano che proseguiremo nella nostra avventura per rispondere ai bisogni del nostro business ad ogni suo stadio.

In questo titolo è presente una forte influenza dei videogiochi gestionali: passeremo diverse ore di gioco a organizzare le nostre risorse, mantenere costante la produzione e interfacciarci con i nostri fornitori.

La parte del gameplay che più mi aveva attirato durante una prima ricerca del titolo è il parkour, che purtroppo è stato mal implementato e risulta poco utilizzabile e legnoso. Un altro aspetto che annoia il giocatore è la barra della stamina: ci ritroviamo a dover percorrere lunghi tragitti, e dover aspettare che la stamina si rigeneri periodicamente rende il gioco molto lento.

Essendo un gioco con una forte componente gestionale, è importante avere un sistema chiaro e intuitivo. In questo, purtroppo, Drug Dealer Simulator 2 ha bisogno di aggiornamenti. La posizione di alcune strutture essenziali per la produzione non è chiara all'interno del laboratorio, e anche utilizzando la guida interna al gioco non si è in grado di avere la risposta. Il titolo attinge anche dai titoli survival, presentando, oltre alla barra della stamina sopracitata, anche quella della vita e dell'acqua.

Una caratteristica molto interessante di questo titolo è la possibilità di guidare barche. Appena il giocatore si rende conto di dover percorrere lunghi tragitti a piedi, viene presentata la possibilità di utilizzare una barca per accelerare i tempi e offrire aria fresca al gameplay. Inoltre, la barca invoglia il giocatore a esplorare il mondo di gioco.