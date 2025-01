Street Fighter 6: Mai Shiranui si unisce al roster, come e quando sbloccarla

Proprio così! Mai Shiranui, l'iconico personaggio di Fatal Fury e The King of Fighters , si unirà al roster di Street Fighter 6 il 5 febbraio 2025. A comunicarlo è proprio Capcom, con la pubblicazione di un fantastico trailer e delle immagini inedite che ne anticipano i contenuti, quali il suo set di mosse aggiornato ed il suo stile estetico adattato al design distintivo del gioco.

Un altro grande passo in avanti per il titolo, ormai pilastro portante del genere picchiaduro , che sembra orientarsi sempre di più verso l'incorporazione di personaggi provenienti da diversi mondi videoludici.

Per poter sbloccare Mai Shiranui nel roster di lottatori di Street Fighter 6, i giocatori dovranno utilizzare i loro Fighter Coins , mentre coloro in possesso di un Character Pass o Ultimate Pass riceveranno immediatamente questo personaggio una volte effettuato l'accesso nel gioco.

Mai Shiranui arriverà in game il 5 febbraio 2025, per tutte le piattaforme supportanti Street Fighter 6: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, e PC. Per non perdervi nessuna novità, invece, potrete rimanere connessi cliccando qui sul portale ufficiale di Capcom.