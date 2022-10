Final fantasy 16: ecco il nuovo trailer!

Final Fantasy 16, il nuovo gioco sviluppato da Square Enix, si è mostrato in un nuovo suggestivo e pirotecnico trailer.

L’attesa per il nuovo capitolo della ormai leggendaria saga firmata Square Enix si fa sempre più estenuante. Nella giornata di ieri, i canali social della software house nipponica ci teletrasportano con un nuovo trailer, denominato “Ambition”, nel mondo fantasy di Valishtea, presentandoci le sue varie fazioni. Ognuna di esse è contraddistinta da una peculiare architettura, da una propria tradizione, ma sono mosse in egual misura dalla loro ambizione.

Inoltre il video mette in mostra un comparto tecnico e artistico di ottima fattura, presentando delle ambientazioni ispirate e mozzafiato. Sul fronte tecnico però c’è da fare un appunto, la cosa che meno mi ha convinto sono i volti dei personaggi, i quali non raggiungo lo standard a cui ci siamo abituati in quest’ultimi anni.

Infine vengono anche mostrati degli scorci di gameplay, ponendo l’accento sulle boss fight di Final Fantasy 16. Come ben sappiamo la saga negli ultimi capitoli ha preso una deriva improntata sull’action, con combattimenti più frenetici e incalzanti, abbandonando l’ormai caratteristico combattimento a turni, il quale secondo Yoshida, il producer del gioco, non attrae molto i più giovani.

Durante il trailer non è stata rivelata una data d’uscita per Final Fantasy 16, ma bensì una finestra di lancio che recita “Estate 2023”. Ricordiamo che il gioco è un’esclusiva PS5 e sinceramente non vediamo l’ora di tuffarci joistick alla mano nel mondo confezionatoci dai ragazzi di Square Enix. Vi raccomando un altro nostro articolo riguardante delle dichiarazioni del producer Yoshida sul suo nuovo gioco. In calce vi lasciamo il trailer rilasciato nella giornata di ieri dalla software house giapponese.