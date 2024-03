Tekken 8: Le combo più realistiche del gioco

Vi siete mai chiesti se le combinazioni di colpi che vedete nei picchiaduro sono realistiche?

Beh, oggi risponderò alla vostra domanda perchè è proprio di questo che parleremo oggi: realisticità delle combo e prenderò come esempio le combo di Tekken 8, di cui trovate la nostra recensione.

Ormai sono anni che pratico e insegno MMA, ma la passione per anime e videogiochi è sempre rimasta un chiodo fisso nel mio cervello e in svariate occasioni ho provato a replicare le tecniche dei miei personaggi preferiti.

Chi non ha mai provato a calciare come Sanji o a sferrare pugni come Ippo, ma oggi ci concentriamo sulle tecniche di Tekken 8.



Questo elenco è basato sulla similitudine delle mosse con tecniche reali di arti marziali e sulla fisicità del movimento nel contesto del gioco, molte di queste infatti sono spesso visibili in incontri, anche amatoriali, di qualsiasi sport di combattimento:

Jab (pugno diretto)

(pugno diretto) Cross (pugno incrociato)

(pugno incrociato) Roundhouse Kick (calcio circolare)

(calcio circolare) Front Kick (calcio frontale)

(calcio frontale) Hook (gancio)

(gancio) Upper Cut (colpo ascendente)

(colpo ascendente) Side Kick (calcio laterale)

(calcio laterale) Knee Strike (ginocchiata)

(ginocchiata) Elbow Strike (colpo di gomito)

(colpo di gomito) Sweep (spazzata)

(spazzata) Leg Trip (trippata)

(trippata) Grapple Throw (mossa di lancio)

(mossa di lancio) Power Crush (schianto potenziato)

(schianto potenziato) Rage Art (arte dell’ira)

(arte dell’ira) Magic Move (mossa magica)

Tekken 8: Magic Move

Con Magic Move consideriamo tutte quei colpi o combinazioni che sfruttano elementi al di fuori della realtà umana, e possiamo dividerle in quattro categorie:

Tecniche Supereroistiche : Mosse che superano le capacità umane normali, come salti incredibili, rapidi teletrasporti o attacchi che generano energia.

: Mosse che superano le capacità umane normali, come salti incredibili, rapidi teletrasporti o attacchi che generano energia. Tecniche con Elementi Sovrannaturali : Include abilità che coinvolgono elementi come controllo mentale, telecinesi, manipolazione degli elementi, concentrazione del ki.

: Include abilità che coinvolgono elementi come controllo mentale, telecinesi, manipolazione degli elementi, concentrazione del ki. Tecniche Fantascientifiche : Movimenti che coinvolgono tecnologie avanzate, armi futuristiche o poteri cybernetici.

: Movimenti che coinvolgono tecnologie avanzate, armi futuristiche o poteri cybernetici. Tecniche Surreali o Magiche : Mosse che sfidano completamente le leggi della fisica e della realtà, come attacchi basati sulla distorsione dello spazio-tempo o invocazioni di creature mitiche.

: Mosse che sfidano completamente le leggi della fisica e della realtà, come attacchi basati sulla distorsione dello spazio-tempo o invocazioni di creature mitiche. Tecniche Assurde o Grottesche: Movimenti che sono completamente fantastici e non hanno alcuna base nella realtà, come trasformazioni in mostri, attacchi basati su cibo o situazioni comiche.

Tra le “Magic Move” di Tekken, le più realistiche sono quelle le tecniche che potrebbero essere più plausibili in un contesto fantastico o esagerato, ma ancora legate alla fisica e alla logica delle arti marziali.

Queste sono alcune mosse che mantengono un certo grado di plausibilità all’interno del mondo fantastico di Tekken, pur incorporando elementi di stile e immaginazione.

Omen Thunder God Fist

Mossa caratteristica di HeihachiMishima, ma usata anche da altri personaggi come Jin Kazama con il nome di Awakened Lightning God Fist, Kazuya Mishima.

Un potente colpo ascendente che potrebbe essere ispirato da tecniche di pugilato o karate, ma eseguito con una forza sovrumana a tal punto da renderlo .

Phoenix Smasher

La mossa iconica associata a Paul Phoenix che consiste in un attacco rotatorio aereo, che potrebbe richiamare movimenti di arti marziali acrobatiche come il capoeira o il wushu, con una dose di fantasia.

Demon’s Wrath

La mossa più iconica associata solo al personaggio Kazuya Mishima. È una combinazione di mosse che coinvolgono una serie di colpi di pugno e calci rapidi e potenti modellato su tecniche di concentrazione del ki e rilasciata in un colpo finale devastante.