The Boys 4×07, Recensione: confusa, ma eccitante

The Boys viaggia spedito verso l'ultimo episodio della sua quarta stagione. Tutto è ora nel caos e le certezze diventano sempre meno per lo spettatore, così come i personaggi stessi, che non sanno cosa potrà realmente accadere nell'ottavo episodio di settimana prossima. Questo settimo episodio prepara la tavola per l'ultima cena di questa penultima stagione, rimescolando le carte e lanciando giù nel baratro diversi personaggi, a cui non resta altro che risalire in attesa dello scontro finale.

The Boys 4 non ha sempre brillato, tanto che vi abbiamo spesso parlato di come alcune situazioni si ripetessero in modo ciclico, come in un loop, senza una risoluzione vera e propria, rimandando ad altre stagioni ed a circostanze già viste. Non è questo il caso del settimo episodio che, seppur con un po' di confusione di cui parleremo più avanti, riesce ad attirare l'attenzione dello spettatore, catturandolo in vista di un finale che si prospetta grandioso.

Tutto precipita, in attesa del gran finale

Sono tante le situazioni che si evolvono in The Boys 4x07. Andando con ordine, Butcher confessa il proprio piano riguardo il virus al gruppo, con Marvin che a causa del malore avuto nel precedente episodio decide di passare, per l'ennesima volta, le redini del gruppo a Butcher. Mentre i Boys andranno in missione per capire il piano di Patriota, Marvin dovrà decidere tra la famiglia e la guerra.

Patriota e Firecracker sono alla ricerca della vera talpa, mentre Ryan è costretto a condurre un programma natalizio della Vought. Sister Sage sarà sempre meno presa in considerazione da Patriota, che adesso ha a disposizione anche un Abisso che non ha più niente da perdere. Il colpo di stato è sempre più vicino e il piano del Super numero 1 sembra funzionare, per il momento.

The Boys 4: A-Train è il vero jolly di stagione

Ancor prima di parlare di tutto ciò che ha funzionato e cosa no di questa settima puntata, una parentesi su A-Train va obbligatoriamente fatta. Il personaggio, da sempre un Super "secondario", si è rivelato in questa stagione una delle più belle sorprese della serie, che non solo ha saputo valorizzarlo nelle sue caratteristiche e nei suoi dilemmi, ma che gli ha creato un vero e proprio arco narrativo impeccabile.

A-Train è il principio da cui nasce e si sviluppa The Boys, ma è anche il contenitore di ogni discussione morale vista nella serie in queste quattro stagioni. Ed ora, arrivati ormai agli sgoccioli, è anche il simbolo di un cambiamento radicale, coraggioso e nobile, che quasi nessun personaggio è riuscito ad avere: da anti-eroe a vero eroe, A-Train in quattro stagioni è diventato il personaggio più riuscito di The Boys.

The Boys 4×07: i nodi stanno per venire al pettine

The Boys 4 non ha brillato in diverse occasioni, sia a causa di una sceneggiatura volta a prendere tempo in attesa della quinta e conclusiva stagione, sia a causa di alcune circostanze ridondanti, che non sono riuscite ad apportare nulla di nuovo alla serie. Il settimo episodio non è uno dei migliori mai realizzati, ma almeno da questo punto di vista mette un po' di carne al fuoco in vista del finale, e non fumo.

Indubbiamente alcune situazioni non soddisfano e rimangono spesso fin troppo vaghe, lasciate in balia degli eventi, come ad esempio l'uscita dal carcere di Frenchie ed il suo dubbio morale o il tira e molla continuo di Marvin tra famiglia e Boys, ma anche la gestione del personaggio di Sister Sage, da apparentemente fondamentale a semplice comparsa, e potremmo continuare ancora. Quel che riesce però a questo episodio, al contrario di altri di questa stagione, è il porre tensione nell'animo dello spettatore, che per una delle prime volte in questa stagione non sa davvero cosa aspettarsi. Il settimo episodio stimola la curiosità e genera hype per il finale, curiosità che si era un po' persa lungo il percorso.

Tutto è pronto quindi per la conclusione di The Boys 4, che chissà quali sorprese ci riserverà e quali porte aprirà per la quinta stagione. L'ultimo episodio, in arrivo settimana prossima e che vi invitiamo a seguire con noi, sarà determinante per il giudizio definitivo di questa quarta stagione.

7.5 HyRank The Boys 4×07 Il settimo episodio non è uno dei migliori mai realizzati, ma almeno mette un po' di carne al fuoco in vista del finale, e non fumo. A-Train, da sempre un Super "secondario", si è rivelato in questa stagione una delle più belle sorprese della serie. In questo settimo episodio alcune situazioni rimangono spesso fin troppo vaghe, lasciate in balia degli eventi, ma lo spettatore riscopre tensione, curiosità e hype in vista della prossima puntata, emozione che in questa stagione si era un po' persa.

