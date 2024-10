Challengers: 7 dettagli che ti faranno cambiare il modo di vederlo

Challengers, il film di Guadagnino uscito nella sale lo scorso 24 aprile, ha catturato l’attenzione del pubblico e ha fatto tanto discutere di sé, tra chi lo ha amato e chi odiato (qui per leggere la nostra recensione). Adesso il film con Zendaya è disponibile anche su Amazon Prime Video e siamo sicuri che, conoscendo questi dettagli del dietro le quinte, il vostro rewatch avrà tutto un altro sapore.

Indice Challengers: una scena intima è nata sul set

Una delle scene più iconiche del film è stata improvvisata Mostra di più ▼

Challengers: una scena intima è nata sul set

Una delle scene più intense di Challengers, in cui Tashi (Zendaya), Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O'Connor) condividono un momento intimo sul letto, non era prevista nel copione originale. È stato Guadagnino a suggerire allo sceneggiatore, Justin Kuritzkes, di includerla nel film, sottolineando che "in ogni triangolo amoroso, tutti i lati devono toccarsi, letteralmente". La scena rappresenta perfettamente la dinamica complessa e provocatoria tra i tre personaggi, divenendo così una delle più importanti del film.

Una scena dal film Challengers con Tashi (Zendaya), Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O'Connor)

Una delle scene più iconiche del film è stata improvvisata

Un'altra scena memorabile, in cui Art e Patrick condividono un churro all'Università, è frutto di improvvisazione. L’idea di inserire i churros non era nel copione, ma venne a Guadagnino, Faist e O’Connor il giorno stesso delle riprese. Guadagnino ha spiegato come questo momento rappresenti il gioco di rivalità e tensione tra i due personaggi, una scintilla di gelosia non solo per Tashi, ma anche tra di loro.

La scena dei churros dal film Challengers con Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O'Connor)

Inoltre, il morso che Art dà al churro di Patrick è stato un gesto spontaneo di Faist. Vedendo il churro così vicino alla sua bocca, l’attore ha deciso di morderlo, creando così un’immediata e naturale interazione tra i due, perfettamente in linea con la tensione emotiva e fisica del film.

Il cameo del collaboratore di Zendaya

Un volto familiare per i fan di Zendaya è Darnell Appling, il suo assistente di lunga data, che interpreta in Challengers l’arbitro durante la partita finale tra Art e Patrick. Guadagnino ha scelto Darnell per il ruolo dopo aver percepito la sua "aura di verità e giustizia". Darnell ha raccontato di essere stato inizialmente coinvolto come sostituto temporaneo, ma alla fine ha ottenuto una parte ufficiale nel film, con l'approvazione di Zendaya.

Omaggi e citazioni

La maglietta "I Told Ya" indossata da Tashi e Patrick nel film è un omaggio a una celebre foto di John F. Kennedy Jr., un dettaglio inserito dal costumista Jonathan Anderson, che si è ispirato allo stile casual di JFK Jr. negli anni '80 e '90.

Inoltre, Guadagnino ha omaggiato Alfred Hitchcock con una scena che richiama il film Strangers on a Train. Durante il match tra Art e Patrick, mentre il pubblico segue la pallina con lo sguardo, Tashi rimane immobile, guardando dritto davanti a sé, un chiaro richiamo a una scena iconica del maestro del brivido.

La musica ispirata ai rave berlinesi

La colonna sonora ipnotica di Challengers è stata creata da Trent Reznor e Atticus Ross, noti per il loro lavoro in The Social Network e Soul. Per questo film, il duo si è ispirato alla musica techno berlinese e ai rave degli anni '90, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e carica di tensione emotiva.

L'ispirazione dietro Challengers

Lo sceneggiatore Justin Kuritzkes ha dichiarato di essersi ispirato alla finale degli US Open del 2018, in cui Naomi Osaka sconfisse Serena Williams in un match controverso. Da quel momento, Kuritzkes ha iniziato a seguire con passione anche i tornei di tennis minori, i cosiddetti "Challengers", dove si possono scoprire emozioni tanto forti quanto quelle dei tornei più mainstream.

Preparazione fisica e CGI

Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor si sono allenati intensamente per le loro scene sul campo da tennis, lavorando con il coach Brad Gilbert e sua moglie per sei settimane prima delle riprese. Faist, in particolare, ha dovuto seguire una dieta ad alto contenuto calorico per mettere su 15 chili e ottenere la fisicità richiesta per il suo personaggio, mentre Zendaya ha studiato i movimenti delle tenniste professioniste come Venus Williams e Maria Sharapova.

Le partite di tennis nel film sono state coreografate al millimetro, con gli attori che tenevano solo il manico della racchetta mentre il resto veniva aggiunto in post-produzione tramite CGI.

Caricamento commenti...