The Legend of Zelda: i 5 migliori giochi della saga



La serie di The Legend of Zelda è tra le più amate e durature nella storia dei videogiochi, un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di giocatori. Da oltre trent'anni, ogni capitolo ha saputo regalare avventure indimenticabili, trasportando il pubblico in mondi incantati, tra enigmi complessi e scontri eroici.

Le avventure dello spadaccino Link sembrano essere ben lontane dalla loro fine! Il nobile combattente di Hyrule è protagonista in (quasi) tutti i titoli appartenenti alla saga di The Legend of Zelda, che pur caratterizzandosi per personaggi ed eventi comuni, ricopre una pletora vastissima di generi videoludici. In questo articolo vogliamo cercare di esplorare almeno superficialmente questo iceberg, andando a presentarvi quelli che a nostro parere sono i 5 migliori giochi di The Legend of Zelda!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Presentato inizialmente come titolo cross-platform tra Nintendo wii u e Nintendo Switch, questo titolo può oggi essere definito come uno dei giochi più importanti dl panorama videoludico moderno. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci catapulta in un'Hyrule vasta e misteriosa, come mai vista prima. Le componenti survival di questo titolo, assieme alle infinite possibilità esplorative e combattive, danno ancora oggi un sapore unico al titolo che, forse più del suo successore, ha un posto speciale nei cuori di noi videogiocatori.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

L'unico gioco mai pubblicato con una media Metacritic di 99, nonché titolo che ogni veterano ha giocato almeno una volta. All'interno di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'eroe delle leggende si spingerà anche nel futuro per salvare la principessa ed il suo regno. Facendo amicizia con i vari popoli che abitano Hyrule si otterranno potenzialmenti ed equipaggiamenti progressivi, che ci permetteranno via via di esplorare zone altrimenti inaccessibili delle mappe. Il gioco introduce poi grandi novità tecniche quali il sistema Z-Lock e quello che consente di spostarsi verso un obiettivo specifico

The Legend of Zelda: The Wind Waker

L'immagine “cartoonesca” di The Wind Waker non solo riuscì a rendere giustizia al franchise, ma regalò al mondo un nuovo modo di concepire il franchise. Uno sguardo nuovo sul mondo di Zelda, questa volta immaginato come un arcipelago in cui navigare, fu comunque in grado di conservare tutti quegli aspetti che avevano reso Ocarina of Time un capolavoro irripetibile.

Al posto della nostra fidata ocarina, troviamo stavolta una singolare bacchetta, con la quale il nostro protagonista potrà realizzare alcune melodie sfruttando la magia e i movimenti del vento. Il tutto accompagnamento da un'audace piratessa, Dazel.

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: Majora’s Mask è stato un titolo su cui pubblico e critica hanno inizialmemte avuto opinioni contrastanti: facile immaginare, d'altronde, come il tono più cupo e meno spensierato della trama ha dato una scossa profonda alla saga. A ciò si unisce il peso sulle spalle ereditato dal predecessore Ocarina of Time. Majora's Mask ha un livello di scrittura superiore a qualsiasi episodio della serie, con delle meccaniche ludiche bizzarre e basate sulle trasformazioni, realizzabili mediante l'utilizzo di alcune peculiari maschere.

The Legend of Zelda: Link's Awakening