Thunderbolts sarà il sequel di black widow

Dopo diverse notizie riguardo i Thunderbolts, siamo qui con un altra notizia inerente al film. Il prossimo lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Jake Schreier e scritto da Eric Pearson ha infatti ricevuto un aggiornamento!

Con un post presente su Instagram per annunciare: “The Art of Black Widow” il direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ha perfettamente rivelato che il tanto atteso film in arrivo nelle sale nel 2024, sarà un vero e proprio sequel di Black Widow del 2021.

Chi troveremo all’interno dei Thunderbolts?

Questo atteso cinecomic che farà parte dell’imminente fase 5 di casa Marvel avrà come ospite un grandissimo e potente team guidato dalla direttrice della CIA, Valentina Allegra De Fontanie, già vista in: The falcon and the Winter Soldier e di recente in Black Panther.

Ovviamente all’interno del team non possiamo non trovare: Yelena Belova interpretata da Florence Pugh, la quale ha già preso parte ad un altro prodotto dopo Black Widow ovvero, Hawkeye.

Poi Red Guardian di David Harbour, anche lui incontrato nel 2021 al fianco di Natasha Romanoff e Yelena, ma troveremo anche John Walker di Wyatt Russell visto già in azione nella seconda serie tv Marvel, The falcon and the Winter Soldier.

Sarà presente anche Taskmaster di Olga Kurylenko, in poche parole la villain di Black Widow. Un grande ritorno di Ghost interpretata da Hannah John-Kamen vista già in Ant-Man and the Wasp e poi ovviamente Bucky Barnes di Sebastian Stan, mentre ancora non si sa nulla riguardo la presenza di Zemo.

Ma non è tutto, perché dopo la morte di William Hurt, il ruolo del Generale Ross all’interno del film sarà ricoperto da Harrison Ford e in particolare, sarà un ruolo che per la prima volta vestirà anche in Captain America: New World Order, ma ancora non sono arrivati ulteriori dettagli.

Detto questo, vi ricordiamo che il film dedicato ai Thunderbolts arriverà nelle sale a Luglio del 2024.