Halloween: 10 film per ragazzi da guardare o riguardare

La notte di Halloween è ormai alle porte! Per molti è l’occasione giusta per travestirsi e giocare a “dolcetto o scherzetto” e per tanti altri significa passare una serata in compagnia guardando film horror. Ma che film scegliere?

Cosa guardare ad Halloween?

Per gli appassionati del genere horror, la notte di Halloween è un momento estremamente fortunato: nelle settimane precedenti, sia al cinema che sulle ormai più che attuali piattaforme di streaming, sono distribuiti film di paura di vario genere, in grado di appagare il bisogno di adrenalina, emozioni forti e (grandi e piccoli) brividi.

Spesso però è difficile accontentare i gusti di tutti, soprattutto in famiglia, ecco quindi una lista di 10 film horror (ma non troppo horror) adatti a tutti, dai classici dell’animazione ai più recenti lungometraggi. La classifica include film che variano nel fattore spavento, in modo che tutti, dai piccoli mostri ai ragazzi, possano divertirsi se ne hanno il coraggio.

Per semplificare la lettura e conseguente scelta tra i 10 film, accanto ad ogni titolo è indicata l’età consigliata per guardare i film, in modo tale da evitare di spaventare troppo i più piccoli o annoiare i più grandi.

10 film horror (ma non troppo) da guardare o riguardare la notte di Halloween

Casper [10+]

Il primo film è ormai un classico del genere. Di fatto, se siete alla ricerca di un film divertente, adatto alle famiglie e da guardare in compagnia dei più piccoli la sera di Halloween, buttandovi su Casper atterrerete sicuramente in piedi. Pur essendo invecchiato di più di vent’anni, il film supera la prova del tempo, raccontando la stravagante amicizia tra un fantasma e una giovane ragazza.

La trama è incentrata su un’ereditiera presuntuosa che vuole liberare la casa da Casper e dai suoi odiosi (e pericolosi) zii (il Trio Fantasma) in modo che possa arrivare al tesoro nascosto al suo interno. La donna assume il dottor Harvey, un esperto terapista dell’aldilà che si trasferisce nella villa con la figlia Kat. La giovane s’imbatte in Casper sin da subito (l’unico fantasma amichevole del gruppo), e le dinamiche di famiglia (fantasma e in carne) sviluppate a seguito dell’incontro determineranno l’esito della “caccia al tesoro”.

Il primo dei 10 film, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su, è disponibile su Amazon Prime Video.

La famiglia Addams [10+]

Se Casper è un classico del cinema horror per ragazzi, allora La famiglia Addams è il re dei classici. Questa commedia gotica nera con il giusto equilibrio di paura si dimostra una combinazione vincente in grado di mettere d’accordo il pubblico più giovane e quello più maturo. Il film non mostra niente di raccapricciante se non le dinamiche di una famiglia “particolare”, immersa in un’atmosfera perfettamente in linea con lo spirito di Halloween.

La famiglia, già nota al pubblico televisivo grazie alla serie omonima, si trova sul grande schermo alle prese con una situazione imprevista. Lo zio Fester, da lungo tempo scomparso, fa ritorno a casa in circostanze sospette. La piccola Mercoledì si accorge subito che c’è qualcosa che non quadra. L’intero clan dei pazzi comincia a capire i suoi modi insoliti e presto tutti sospettano che quest’uomo non sia l’Addams che dice di essere.

La Famiglia Addams al completo

Il film, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su, è disponibile su Netflix.

Piccoli brividi [10+]

Niente è paragonabile alle raccapriccianti storie horror degli anni ’90 scritte da R.L. Stine: i Piccoli Brividi, e il film omonimo realizzato nel 2015 non delude le aspettative: il personaggio di Jack Black si rivela essere un’ottima guida per questa storia stravagante carica di risate, adatta a grandi e piccoli per una divertente notte di Halloween.

Riprendendo i temi centrali della saga letteraria, il film racconta il rapporto tra due giovani adolescenti: Zach Cooper ha una mega cotta per la sua vicina Hannah, ma non riesce a capire il comportamento del padre iperprotettivo della ragazza. A quanto pare, egli è in realtà R.L. Stine stesso, e ha dei segreti piuttosto spaventosi da nascondere. I tentativi di capire cosa cela lo scrittore porteranno all’apertura di una sorta di “vaso di Pandora” contenente i mostri e le creature delle storie di Piccoli Brividi.

L’autore mette in riga le sue stesse creature in una scena del film

Il film, a tratti frenetico e spaventoso è sicuramente adatto ad un pubblico dai 10 anni in su, ed è disponibile su Infinity.

Gremlins [10+]

Tra i film presenti in lista, questo (insieme al successivo) è il primo di due esempi di contenuti perfetti per Halloween pur essendo l’argomento centrale del racconto la festività di Natale. Nel caso specifico di Gremlins la storia ruota attorno ad un regalo sbagliato, fatto da un padre al proprio figlio adolescente. Nonostante il film si svolga nel periodo natalizio, la tensione è tale da spaventare e incuriosire soprattutto i più piccoli in qualsiasi periodo dell’anno.

Infatti l’uomo regala una piccola creatura pelosa, battezzata Gizmo dal giovane Billy. Il ragazzo non si prende cura della creatura come da istruzioni e ne consegue un caos totale, che porta alla genesi di orrendi mostri che si moltiplicano rapidamente. Anche se l’idea di giocattoli che prendono vita può sembrare piuttosto accattivante, l’estetica di questi piccoli mostriciattoli è raccapricciante.

Esempio di mostruosità nate dalla scarsa cura di Gizmo

Il film, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su, è disponibile su Netflix.

Nightmare Before Christmas [10+]

Il secondo film perfetto per una serata di Halloween ma ambientato e contestualizzato nel periodo natalizio è Nightmare Before Christmas, una delle produzioni più note di Tim Burton. Completamente realizzato con la tecnica dello stop-motion, si può considerare come una celebrazione di entrambe le festività, un must-watch per entrambe le occasioni.

Il film vede al centro della narrazione la figura di Jack Skeletron, che allontanandosi dalla città di Halloween Town, si ritrova nella Città del Natale e si convince di voler realizzare il miglior Natale di sempre, anche se questo significa rapire Babbo Natale stesso. Tra i 10 film è forse quello un po’ più cupo per i più piccoli, ma è un piacere visivo e presenta molte canzoni a tema Halloween.

Una delle scene più iconiche del film

Il film, adatto ad un pubblico dai 10 anni in su, è disponibile su Amazon Prime Video.

Gantz: O [14+]

Seguendo la scia della pellicola precedente, Gantz: O è un film d’animazione di fantascienza giapponese, realizzato in CGI e basato sulla serie manga Gantz, scritta e illustrata da Hiroya Oku. Il film si presenta come un condensato delle vicende raccontate sulla carta, introducendo lo spettatore neofita al mondo fantascientifico che caratterizza la narrazione.

Scena che mostra il contatto tra il protagonista e una delle creature più potenti

La storia racconta di un Giappone vittima di attacchi notturni da parte di potentissime e inquietanti creature mostruose; gli unici ad opporsi sono i membri di un gruppo misterioso, in possesso di armi di altissimo livello. I membri di questa élite sono in realtà comuni cittadini che dopo essere stati uccisi e poi riportati in vita, sono costretti ora da forze aliene a partecipare a varie missioni per la salvaguardia del pianeta.

Il film, adatto a chi cerca qualcosa fuori dall’ordinario per la notte di Halloween, con la sua un’impeccabile animazione computerizzata è consigliato ad un pubblico dai 14 anni in su, ed è disponibile su Netflix.

Benvenuti a Zombieland [14+]

Fantasmi, creature e alieni sono solo alcuni degli stereotipi mostruosi caratteristici della notte di Halloween presenti tra i 10 film in elenco. Tra gli altri, manca lo zombie, il morto vivente per eccellenza. In un recente guida ai migliori film zombie abbiamo già nominato Benvenuti a Zombieland, commedia horror che introduce lo spettatore al classico mondo post-apocalittico e post-pandemico.

Al centro della storia due protagonisti stereotipati, Columbus, un nerd meticoloso e Tallahassee, un cowboy estremamente virile, in viaggio attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di un luogo incontaminato. Sul loro percorso verso un ovest presumibilmente libero da zombie troveranno Little Rock e Wichita, due sorelle tutt’altro che indifese anch’esse allo sbando.

I quattro protagonisti del film

Il film, adatto ad un pubblico dai 14 anni in su, è disponibile su Netflix.

Quella casa nel bosco [14+]

Questo è forse uno dei film horror più interessanti dell’ultimo decennio e di questi 10 film, non tanto per lo stile o l’estetica, quanto per gli espedienti narrativi. Di fatto, il film si presenta più come una parodia della cinematografia horror che come un horror di per sé. Del genere assume i tratti estetici e la struttura narrativa, ma c’è molto di più.

7

Non a caso, la trama risulta apparentemente molto semplice: un gruppo di studenti universitari decide di passare il fine settimana in una casa di montagna isolata dal resto del mondo. Ciò che non si aspettano di trovare è una famiglia di zombie pronti a divorarli. Nondimeno, ciò che lo spettatore non si aspetta è che il tutto sia una messinscena orchestrata da una società segreta che periodicamente miete vittime per mantenere al sicuro l’umanità.

I protagonisti del film capiscono di essere osservati

Seppur in molti punti un po’ splatter, è sicuramente divertente e appassionante. Adatto ad un pubblico dai 14 anni in su, il film è disponibile su Netflix.

Scary stories to tell in the dark [14+]

Non può mancare dalla lista un film ambientato nella stessa notte di Halloween. Precisamente si tratta della notte del 1968 quando, nella piccola città di Mill Valley, un gruppo di adolescenti si introduce in casa abbandonata. Qui i ragazzi trovano un libro che cambia per sempre il loro destino.

Il gruppo di adolescenti si avvicina alla casa abbandonata

Analogamente al caso di Piccoli Brividi, Scary stories to tell in the dark è l’adattamento cinematografico dell’omonima saga di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz, che raccoglie storie brevi dell’orrore ispirati al folklore e alle leggende metropolitane sviluppatesi nel corso del Novecento negli Stati Uniti. Il film non è però un’antologia, ma inserisce alcune delle storie dei libri di Schwartz all’interno di un contesto narrativo unitario, lasciando la conduzione narrativa ai tre giovani adolescenti protagonisti.

Il film, adatto ad un pubblico dai 14 anni in su, è disponibile su NOWtv.

A quiet place – Un posto tranquillo [14+]

La pellicola che conclude questa guida di 10 film è molto amata dal pubblico e acclamata dalla critica, interessante sotto differenti punti di vista, primo fra tutti la scelta narrativa.

In un futuro post-apocalittico, la Terra è stata invasa da una razza aliena composta da grandi creature estremamente sensibile al rumore, al punto che il calpestio di un ramoscello a distanza di chilometri, attira la loro violenta attenzione portando ad una rapida morte. Una scelta narrativa del genere comporta la decisione di eliminare quasi totalmente il suono dal film, limitando i dialoghi al linguaggio dei segni.

La famiglia Abbott in fuga

Al centro della narrazione c’è la famiglia Abbott, in procinto di allargarsi: di fatti, quando Evelyn Abbott si scopre incinta le cose si fanno improvvisamente molto più complicate.

L’ultimo di questi 10 film, adatto ad un pubblico dai 14 anni in su, è disponibile su Netflix.

Alla scoperta dell’horror

Scegliere cosa guardare la sera di Halloween può essere molto difficile, ma questi 10 film costituiscono dieci diversi punti di ingresso a un genere cinematografico (e non) in continua espansione. Che si tratti di guardare o riguardare uno di questi film, sicuramente passerete una serata divertente e spaventosa!

Infine, se siete interessati a qualcosa di più spaventoso dei 10 film inseriti in questa lista – e magari anche di più longevo–, vi invitiamo a dare un’occhiata alle nostre guide per le 5 migliori serie tv horror da (ri)scoprire, le nostre scelte per i migliori film zombie e i migliori film di Nightmare.

Cosa ne pensi? Vota ora!