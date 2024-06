PC Gaming Show, impressionante il numero di titoli!

Se la streaming della Summer Game Fest 2024, tenutasi il 7 giugno, avesse lasciato dei dubbi per alcuni degli spettatori, il Summer Game Event riporta in alto le aspettative con il PC Gaming Show, ostato da PC Gamer, che durante la live del 9 giugno ha portato una vera e propria abbuffata di giochi tra trailer, annunci, reveal e filmati del gameplay. Ricordiamo sempre che molti dei titoli presentati sono progetti autonomi, però non perdetene l'interesse solo per l'ovvio budget limitato per lo sviluppo.

La lista dei titoli mostrati include il seguito del sorprendente Citizen Sleeper, il ben noto Killing Floor 3, l'inquietante Still Wakes The Deep del talentuoso team The Chinese Room, il peculiare horror cooperativo No More Room in Hell 2 e diversi altri titoli di indubbio rilievo.

Annunci Maggiori

Come il primo capitolo della serie, Citizen Sleeper 2 si basa su un sistema di gioco dipendente dai dadi, molto simile a quello dei giochi di ruolo da tavolo e su un complesso sistema di scelte. Arriverà a inizio 2025 e nelle versioni PC e Xbox sarà disponibile anche tramite Game Pass.

Creato da un team di sviluppo composto da ex membri della Blizzard che hanno lavorato a Starcraft 2, il promettente strategico free-to-play Sumerian Six di Frost Giant Studios aprirà i server il 30 luglio per gli acquirenti di uno dei pacchetti Early Access e il 13 agosto per i giocatori che preferiscono rimanere fedeli al free-to-play.

Steel Seed, il gioco creato da Storm in a Teacup, uscirà per tutte le piattaforme e dal trailer si hanno alte aspettative in questo gioco d'azione ed esplorazione molto futuristico. I dettagli per certi sensi hanno molto un atmosfera a looter shooter, ma non si hanno ancora dettagli precisi.

In conclusione abbiamo Stormgate un MOBA Games che si diversifica da altri del suo genere per la tematica molto futuristica e la rottura del classico schema a 3 corsie. Chissà se riuscirà a spodestare i pilastri del MOBA con il suo unico gameplay con l'introduzione della terza fazione!

Tutti i giochi del PC Gaming Show

Among the Wild – attualmente aperte le iscrizioni alla closed alpha

– attualmente aperte le iscrizioni alla closed alpha Starbirds – in arrivo nel 2025

– in arrivo nel 2025 Lorn Vale – è possibile iscriversi al playtest

– è possibile iscriversi al playtest Ale Abbey – in arrivo nel 2024

– in arrivo nel 2024 Streets of Rogue 2 – Accesso anticipato il 14 agosto 2024

– Accesso anticipato il 14 agosto 2024 Wander Stars – Demo attualmente online

– Demo attualmente online Southfield – Accesso anticipato il 24 giugno 2024

– Accesso anticipato il 24 giugno 2024 Steel Seed – Ancora da dichiarare, attualmente in wishlist

– Ancora da dichiarare, attualmente in wishlist Fallen Aces – in arrivo il 14 giugno 2024

– in arrivo il 14 giugno 2024 Stormgate – accesso anticipato con pre-order il 30 luglio 2024 e early access il 13 agosto 2024

– accesso anticipato con pre-order il 30 luglio 2024 e early access il 13 agosto 2024 Mars Tactics – in arrivo

– in arrivo Toads of the Bayou – in arrivo a ottobre 2024

– in arrivo a ottobre 2024 Sumerian Six – in arrivo entro il 2024

– in arrivo entro il 2024 All Systems Dance – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Fumes – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Sulfur – Demo aggiornata con nuove funzioni

– Demo aggiornata con nuove funzioni Phantom Line – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Killing Floor 3 – in arrivo all’inizio del 2025

– in arrivo all’inizio del 2025 Copa City – in arrivo nel 2025

– in arrivo nel 2025 Tempopo – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Last Moon – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso I am Your Beast – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Cataclismo – in arrivo il 16 luglio 2024

– in arrivo il 16 luglio 2024 Level Zero Extraction – open beta disponibile ora

– open beta disponibile ora Battle Aces – closed beta in arrivo entro il 2024

– closed beta in arrivo entro il 2024 Citizen Sleeper 2 – in arrivo all’inizio del 2025

– in arrivo all’inizio del 2025 Demonschool – in arrivo il 13 settembre 2024

– in arrivo il 13 settembre 2024 Unrailed 2: Back on Track – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Space Station 14 – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Unbeatable – in arrivo nel 2025

– in arrivo nel 2025 Odinfall – Accesso anticipato nel 2024

– Accesso anticipato nel 2024 Core Keeper – in arrivo il 27 agosto 2024

– in arrivo il 27 agosto 2024 No More Room In Hell 2 – Accesso anticipato il 31 ottobre 2024, come annunciato anche nel Summer Game Fest

– Accesso anticipato il 31 ottobre 2024, come annunciato anche nel Summer Game Fest Striden – Demo disponibile ora

– Demo disponibile ora DDS2 – in arrivo il 20 giugno 2024

– in arrivo il 20 giugno 2024 Zero Sievert – in arrivo nell’autunno 2024

– in arrivo nell’autunno 2024 God Mode – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Incolatus – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Inferni: Hope & Fear – Demo disponibile

– Demo disponibile Deathsprint 66 – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Crescent County – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Forgotten Seas – Accesso anticipato online dal 7 giugno 2024

– Accesso anticipato online dal 7 giugno 2024 Moon Mystery – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare G.I. Joe: Wrath of Cobra – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso Everholm – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso Shell Runner – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso Renaissance Kingdom Wars – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Debtor’s Club – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso The Land of the Magnates – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso Cat Quest 3 – in arrivo l’8 agosto 2024

– in arrivo l’8 agosto 2024 The Crush House – in arrivo il 9 agosto 2024

– in arrivo il 9 agosto 2024 Go Go Town – Accesso anticipato previsto il 18 giugno 2024

– Accesso anticipato previsto il 18 giugno 2024 Star Trucker – in arrivo il 3 settembre 2024

– in arrivo il 3 settembre 2024 Splodey – disponibile adesso

– disponibile adesso Flintlock: The Siege of Dawn – in uscita il 18 luglio 2024

– in uscita il 18 luglio 2024 83 – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Mullet Madjack – disponibile adesso

– disponibile adesso Generation Exile – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Reka – Accesso anticipato in arrivo nell’agosto 2024

– Accesso anticipato in arrivo nell’agosto 2024 Blue Prince – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Lok – Demo disponibile ora

– Demo disponibile ora Tactical Breach Wizards – in arrivo il 20 agosto 2024

– in arrivo il 20 agosto 2024 Aloft – Demo multiplayer disponibile adesso

– Demo multiplayer disponibile adesso Screenbound – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Hotel Galactic – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Still Wakes The Deep – in arrivo il 18 giugno 2024

– in arrivo il 18 giugno 2024 Into the Dead – Demo in arrivo a ottobre 2024

– Demo in arrivo a ottobre 2024 Dwarf Fortress – Beta della modalità avventura disponibile adesso

– Beta della modalità avventura disponibile adesso Caves of Qud – Full game in arrivo nel 2024

– Full game in arrivo nel 2024 Streets of Fortuna – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Grit & Valor 1949 – in arrivo nel 2025

– in arrivo nel 2025 The Rise of the Golden Idol – Demo disponibile adesso

– Demo disponibile adesso Every Day We Fight – in arrivo presto

– in arrivo presto Tales of Seikyu – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Island of Winds – in arrivo nel 2025

– in arrivo nel 2025 Airframe Ultra – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Stormforge – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Windblown – Accesso anticipato in arrivo nel 2024

– Accesso anticipato in arrivo nel 2024 Worship – Ancora da dichiarare

– Ancora da dichiarare Gunboat God – Ancora da dichiarare