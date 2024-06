Marvel Snap: la maga Sersi!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Giugno: questa sera, martedì 11 alle ore 21, nuovo orario fisso, uscirà la nuova carta su Marvel Snap! Si avete letto bene perché per chi di voi non lo sapesse nell'universo Marvel l'Eterna Sersi è stata durante l'Odissea riconosciuta come la maga Circe, ovvero colei che trasformò gli uomini di Ulisse in maiali costringendolo per un anno a vivere sulla sua isola!