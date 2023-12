Xbox: 47 vecchi titoli andranno persi per sempre

Microsoft ha annunciato che il 29 luglio 2024 verrà disattivata per sempre la possibilità di acquistare giochi su Xbox 360 marketplace. Questo ovviamente non significa che non potrete più acquistare videogiochi Xbox 360 retrocompatibili tramite Microsoft Store, significa invece che sarà impossibile utilizzare lo store presente solo su Xbox 360 per acquistare videogiochi. Questa significa però perdere per sempre alcuni titoli che non sono mai rientrati nella politica di retrocompatibilità di Xbox.

I titoli che si perderanno sono “solamente” 47, nemmeno troppo importanti, potrebbero essere però una grande perdita per qualche appassionato nel mondo. Per fortuna molti di questi si possono trovare su altre console e PC o per lo meno in formato fisico. Alcuni di questi rischiano però di perdersi per sempre essendo esclusive Xbox e usciti solamente in digitale.

Ecco i 47 titoli Xbox 360

Aegis Wing

Arkadian Warriors

Battlezone

Blazing Birds

Boogie Bunnies

Bubble Bobble Neo!

CrazyMouse

Crimson Alliance

Defenders of Ardania

Diabolical Pitch

The Dishwasher: Dead Samurai

Double Dragon II: Wander of the Dragons

Fire Pro Wrestling

Freefall Racers

Fruit Ninja Kinect

Full House Poker

Fusion: Genesis

Gel: Set & Match

Gotham City Impostors

Happy Tree Friends: False Alarm

Haunt

Home Run Stars

Hybrid

Kinect Fun Labs

Kinect Sports Gems

Leedmees

Meteos Wars

Minesweeper Flags

Mini Ninjas Adventures

Panzer General: Allied Assault

The Path of Go

Puzzle Arcade

PUZZLE BOBBLE Live!

Rainbow Islands: Towering Adventure!

Rekoil: Liberator

Schizoid

Spyglass Board Games

South Park Let’s Go Tower Defense Play!

South Park: Tenorman’s Revenge

Things on Wheels

Totemball

Who Wants to Be a Millionaire? Special Editions

Wing Commander Arena

Wits & Wagers

Wreckateer

Yo-Ho Kablammo

Zombie Wranglers

Parlando per noi non si tratta di un grosso problema non conoscendo nemmeno molti di questi tioli, speriamo però non possa essere un problema anche per voi lettori.