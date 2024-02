Vanguard su League of Legends, è possibile?

Come anche affermato nella patch 14.2, il team Riot è pronto ad inserire Riot Vanguard pure su League of Legends.

Cos’è Vanguard

Riot Vanguard è l’anticheat sviluppato da Riot Games rilasciato all’uscita di Valorant.

I feedback ricevuti dall’uscita del fps di Riot in merito al loro anticheat sono stati molto positivi, e ciò li ha portati a pensare di introdurlo nel loro gioco di punta, League of Legends, in cui spesso è capitato di ricevere segnalazione di utilizzo di cheat.

Essendo un moba il team riot sta da anni provando a deprecare i player che sfruttano dei software esterni che permetto di migliorare le loro capacità in game, come schivare tutti gli skillshot lanciati contro oppure avere il 100% di precisione con i propri.

Come avviene su Valorant, Vanguard dovrà essere in grado di scovare eventuali cheater in una partita e, nel caso ce ne fossero, terminare istantaneamente il match

Successivamente l’anticheat andrà a bloccare l’avvio di League of Legends se rileverà ancora file non consoni ai parametri di Vanguard

Community e Anticheat

La community dei titoli Riot è molto contenta di questa scelta effettuata dal team di sviluppo per rendere il game migliore, infatti hanno affermato che “La correttezza di gioco è fondamentale in qualsiasi passatempo competitivo e League of Legends non fa eccezione”.

L’unica cosa per cui la community è scontenta di Vanguard sarà per fine dell’utilizzo del software per le custom skin, un software creato in modo che i player potessero utilizzare delle custom skin create da utenti al posto delle skin base.

Questo è tutto quello che per ora si sa riguardo a Vanguard e Lol, voi cosa ne pensate, sarà una mossa corretta da parte di casa Riot o porterà molti player ad abbandonare il gioco?