The Fantastic 4: ecco il cast ufficiale e la data di uscita

Vengono finalmente presentati i Fantastici quattro nel nuovo film “The Fantastic 4“. Dopo numerose speculazioni e notizie trapelate, è confermata la presenza di Pedro Pascal nei panni di Reed Richards (Mr. Fantastic). Vanessa Kirby sarà Susan Storm (la Donna Invisibile). Ad interpretare la Torcia Umana e la Cosa saranno rispettivamente Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

La notizia è arrivata attraverso un post dei Marvel Studios per il giorno di San Valentino. Nell’immagine possiamo vedere gli attori che daranno vita sul grande schermo ai quattro supereroi ideati dalla mente di Stan Lee e Jack Kirby. È stata inoltre cambiata la data di uscita del film, in arrivo nelle sale americane il 25 luglio del 2025.

The Fantastic 4: cosa sappiamo sul film in arrivo

Sebbene il cast sia davvero incredibile e promettente, ancora non si sa nulla sulla trama del nuovo film. E in più manca all’appello il villain Victor Van Doom. Non dovrebbe trattarsi dell’antagonista principale, ma difficilmente non avrà almeno un cameo. Sappiamo però che alla regia ci sarà Matt Shakman (WandaVision). La sceneggiatura è stata scritta invece da Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Ritornando all’immagine condivisa dai Marvel Studios, possiamo notare, oltre alla figura di HERBIE, alcuni indizi che potrebbero dare qualche pista sul periodo in cui è ambientato il film. Infatti è possibile notare Ben Grimm (la Cosa) leggere una rivista che riporta sul lato destro una importante copertina che risale al 1963.

Oltretutto è presente un riquadro dello stesso Ben. Questo ricorda molto la foto del famoso astronauta Neil Armstrong della missione Apollo. Senza contare poi del caratteristico stile stesso dell’immagine e del logo.

Ciònonostante questi dettagli rimangono solo delle interpretazioni, perciò nulla di ufficiale.

In attesa di nuove informazioni, ricordiamo che è uscito di recente il nuovo trailer di Deadpool 3, unico film del MCU in arrivo quest’anno.