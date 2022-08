Qualcosa di nuovo potrebbe essere in corso d’opera in casa Activision Blizzard. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da Jez Corden, vi è la possibilità che la casa di sviluppo stia lavorando ad un action platformer bralwer multiplayer dedicato ad una delle mascotte più amate di Naughty Dog: Crash Bandicoot.

La dichiarazione arriva durante l’ultimo episodio del podcast The XBox Two, dove il giornalista sembra avere dichiarato che uno degli studi di Activision Blizzard stia proprio lavorando ad un gioco sotto l’attuale nome in codice Project Lava, che vedrà al suo interno l’amatissimo Bandicoot e tutti i personaggi del suo universo narrativo.

Crash bandicoot in stile moderno

Corden paragona il titolo a Plant vs Zombies: Garden Warfare, definendolo come un “action multiplayer platform brawler 3D“, ma con una concentrazione maggiore verso il completamento degli obiettivi e l’utilizzo delle abilità speciali.

Jez Corden afferma di aver visto l’ultima volta il titolo 6 mesi fa in un video gameplay, e che non conosce lo stato attuale del titolo. Ma pochi giorni fa, Toys for Bob, lo studio che ha lavorato ai progetti di Crash Bandicoot 4 e del nuovo Spyro, ha confermato che a breve rivelerà al pubblico un nuovo titolo. Non ci resta che vedere se il titolo in questione sia proprio Project Lava.