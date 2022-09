Yu-gi-oh! Master duel: nuova banlist del 16 settembre

Nella notte tra il 15 ed il 16 settembre, Konami Digital Entertainment ha reso pubblica la nuova Forbidden and Limited List di Yu-Gi-Oh!, in vigore dal prossimo 30 settembre.

I cambiamenti effettuati da Konami sono stati decisi sulla base di osservazioni fatte sul metagame, per rendere il particolare stile di gioco di Master Duel più godibile per i giocatori. Trattandosi di un gioco che propone partite Best of One, l’esistenza di carte opprimenti o eccessivamente restrittive renderebbe l’esperienza di gioco molto meno gratificante.

Carte Proibite

Crystron Halquifibrax

Carte Limitate

Incantatrice Acqua del Tempio

Libro di magia del giudizio

Carte Semi-Limitate

Rivalità dei Signori della Guerra

Scontro Gozen

Raigeki

Trishula, Drago della Barriera di Ghiaccio

Trasportatore Zenmaity a Molla

ABC-Drago Balistico

Truccastella Luce del Palcoscenico

Riavvio Rosso

Dinowrestler Pankratopo

Aggiustatore Rapido SPIARALE

Mago Doppia Iride

Orrore Arpa Orcusestra

Carte Non Più Limitate

L’Inizio della Fine

Maga Armonizzante

Per tutti i giocatori di Master Duel che abbiano ottenuto le carte presenti nella Forbidden and Limited List, o che abbiano provveduto a crearle tramite sistema di crafting, Konami ha previsto un aumento della Polvere ottenibile tramite lo smantellamento delle seguenti carte. I giocatori potranno così facendo ottenere tutta la Polvere investita e poter craftare nuove carte per le loro strategie.