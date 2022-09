Yu-gi-oh! Mega-tin delle divinità del faraone: le migliori ristampe tra carte e master duel

La tradizionale uscita del Mega-Tin è un evento atteso da tutti i giocatori di carte di Yu-Gi-Oh!, non solo per mettere le mani sulle nuovissime esclusive di questo speciale Mega-Tin delle Divinità del Faraone 2022, in uscita il 15 settembre, ma anche e soprattutto per poter finalmente ottenere le ristampe delle carte più utilizzate uscite nel corso dell’anno precedente.

In questo articolo, per celebrare l’uscita del Yu-Gi-Oh! Mega-Tin delle Divinità del Faraone 2022, vogliamo presentarvi la lista delle otto ristampe più attese dai duellanti di tutto il mondo e mettervi in guardia da alcune sostanziali differenze che possono esserci tra il gioco di carte collezionabili ed il popolare videogioco Master Duel.

Goccioline Proibite

Goccioline Proibite è una carta magia rapida, capace di negare gli effetti dei mostri controllati dal vostro avversario nonché ridurre considerevolmente il loro potenziale offensivo.

A seconda del tipo di carta che scarterete per attivarla (mostro/magia/trappola), potrete impedire al vostro avversario di rispondere all’attivazione di goccioline proibite. La versatilità di questa carta è immensa, e sicuramente questa gradita ristampa dal Mega-Tin delle Divinità del Faraone di quest’anno permetterà a molto giocatori di fruirne.

In questo specifico caso, non ci sono grandi differenze rispetto al suo utilizzo in Master Duel e potrete tranquillamente utilizzarla allo stesso modo.

Designatore del Depennamento

Carta sicuramente must play di ogni mazzo, Designatore del Depennamento è una carta magia rapida. Potrete dichiarare il nome di una carta nel vostro mazzo, e negare gli effetti di quella carta per il resto del turno. Applicazione insolita, ma considerando il grande numero di handtrap che ogni mazzo inserisce del suo arsenale, Designatore del Depennamento è un’ottima risposta agli effetti attivati dall’avversario che vogliono frenare la vostra combo!

Nel gioco di Master Duel questa carta è stata inserita nella Forbidden and Limited List, ma nel gioco di carte collezionabili (TCG) potrete addirittura giocare tre copie di questa carta.

Giara della Prosperità

Giara della Prosperità è senza ombra di dubbio il non-plus-ultra dei così detti “peschini”. Non solo è dotata di un costo di attivazione tutto sommato modesto, ma vi permetterà di scegliere la carta da aggiungere alla vostra mano tra le prime sei carte rivelate del vostro mazzo.

Questa magia, a discapito del suo costo (circa 100€ precedentemente all’annunciata ristampa), rappresenta il tassello mancante per ogni deck combo che si rispetti, tanto da essere stata addirittura limitata nella nuova Forbidden and Limited List di Master Duel.

Distruttore Fenice Sorvegliante – EROE del Destino

Distruttore Fenice Sorvegliante – EROE del Destino è un mostro fusione facilmente evocabile tramite la carta magia Fusione Destino. Questo potentissimo mostro è stata la tech card di un’infinità di mazzi competitivi, donando non solo una continua recovery, ma permettendo di creare un vantaggio carte sempre maggiore ad ogni turno, distruggendo le carte controllate dal vostro avversario e ritornando essa stessa sul terreno ad ogni Standby Phase. Graditissima ristampa di questo Mega-Tin delle Divinità del Faraone.

Non ci sono grosse differenze rispetto al suo utilizzo in Master Duel e dunque potrete utilizzare l’EROE del Destino allo stesso modo.

Fulmine Tempesta

Fulmine tempesta è una carta magia utilizzata frequentemente in mazzi “blind 2nd”, cioè improntati sul distruggere il terreno creato dal vostro avversario nel primo turno del duello e ribaltare le sorti della partita.

Il suo utilizzo è prorompente nel metagame di Master Duel, ma è anche utilizzata nel side deck all’interno del TCG.

Fioritura di Cenere e Gioiosa Primavera

Se si pensa ad un’handtrap, il primo pensiero di ciascun giocatore va alla famosa Ash Blossom. Questa carta vi permetterà di negare un ventaglio vastissimo di effetti del vostro avversario, impedendogli di mettere le mani sulle carte necessarie alla sua combo.

Seppur questa carta abbia ricevuto un considerevole numero di ristampe, la domanda dei nuovi giocatori non si ferma mai, ed i prezzi di un playset di Fioritura di Cenere e Gioiosa Primavera non fanno che aumentare. Questo è causato anche dal fenomeno mediatico di Master Duel e dall’utilizzo della carta in questione nel videogioco, con sempre più giocatori pronti a scoprire le incredibili potenzialità della carta ed a diventarne fan. La ristampa dal Mega-Tin delle Divinità del Faraone è quindi gradita soprattutto per i nuovi giocatori.

Dragone Nero Occhi Rossi

I fan della vecchia guardia ricorderanno sicuramente i duelli nei quali Yugi Muto e Joey Wheeler invocavano i loro assi nella manica, Mago Nero e Drago Nero Occhi Rossi. Questo potentissimo mostro fusione altro non è che l’unione delle due carte simbolo del gioco. Dragone Nero Occhi Rossi è un boss monster che metterà in difficoltà il vostro avversario, pietrificandolo davanti alla sua potenza.

Inizialmente introdotto nel TCG dal tin del 2020, questa carta ha finalmente ricevuto una ristampa all’interno del Mega-Tin delle Divinità del Faraone 2022. Attenzione però, la carta in questione è proibita all’interno di Master Duel e, di conseguenza, il suo utilizzo è agli antipodi.

Non Più Sovrano Oscuro

Non Più Sovrano Oscuro è una carta magia che vi permetterà di negare gli effetti di tutti i mostri controllati dal vostro avversario, ma come punto a sfavore non infliggerete nessun danno nello stesso turno. Carta apripista di ogni strategia going 2nd, questa potentissima magia è un via libera alla vostra combo, con la quale i mostri del vostro avversario perderanno la possibilità di rispondere ai vostri effetti.

Inoltre, la carta non subisce variazioni rispetto al suo utilizzo in Master Duel.