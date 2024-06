300, in arrivo una serie tv tratta dal film: ecco cosa sappiamo

Non è una novità che le grandi saghe cinematografiche finiscano per espandersi anche sul piccolo schermo. Sembra che la stesso sorte spetterà anche a 300, il film del 2007 tratto dall'omonima graphic novel di Frank Miller e Lynn Varley

Come riportato da Variety, Warner Bros ha messo in cantiere una serie TV su 300. Zack Snyder, regista e sceneggiatore del film originale, è in trattative per dirigerla e farvi da produttore esecutivo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma sappiamo che la serie TV sarà un prequel di 300.

Questo nuovo progetto racconterà dunque gli avvenimenti antecedenti alla battaglia delle Termopili, lo scontro tra i 300 spartani guidati da Leonida (interpretato da Gerard Butler) e l'esercito persiano, narrato con la tecnica del chroma key nella pellicola di Snyder.

La serie TV non sarà però il primo progetto successivo all'uscita del film, avvenuta ormai ben 17 anni fa. Nel 2014 è, infatti, arrivato al cinema 300 - L'alba di un impero. Pur non ottenendo gli stessi apprezzamenti del primo film, ma ha comunque incassato 337 milioni di dollari al botteghino (contro i 450 milioni di 300 a fronte di un budget di 65 milioni di dollari).