Marvel Snap: Bruce Banner alias Hulk!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Dicembre : martedì 24 Dicembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Buona Vigilia a tutti e spero passiate delle buone feste! In questi momenti da passare in famiglia non vorreste mai avere qualcuno a tavola come Bruce Banner dato che una parola sbagliata potrebbe scatenare un putiferio in casa vostra! Anche se effettivamente potrebbe aiutarvi a finire l'infinito pranzo di Natale che addobberà le nostre tavole per settimane con gli avanzi!

Ma vediamo in che modo farci vivere meglio il Natale su Marvel Snap:

Marvel Snap: Bruce Banner

Descrizione:

Bruce Banner (costo: 2, potenza: 1) = Quando termini un turno con Energia non spesa, hai il 25% di possibilità di TRASFORMARSI IN HULK!

Il 25% potrebbe sembrare poco ma non lo è! Anche se effettivamente guardando il contesto è poco dato che giocandola a turno 2 è estremamente vulnerabile a carte come Red Guardian e Lady Deathstrike, però possiamo considerarla come una buona carta di supporto ad un mazzo Alto Evo (buono, visto che è da tanto che non si vede in giro), ma possibilmente indicato a mio parere da inserire in un mazzo Skar anche se purtroppo finiamo poche volte i turni senza energia.

Buona carta con un'effetto carino, Marvel Snap dice che bisogna avere tanta fortuna in questi casi!

Ma chi è Bruce Banner?

Ve lo devo proprio spiegare? Va beh magari c'è qualcuno che davvero non lo conosce.

Bruce Banner era uno scienziato che stava lavorando a una bomba gamma quando notò l'adolescente Rick Jones sul campo di prova. Sebbene si fosse precipitato nel sito del test e spinse eroicamente il ragazzo nella trincea protettiva per salvarlo dall'esplosione, Bruce venne esposto a quantità estreme di radiazioni gamma che alterarono la sua struttura del DNA, che, aggiunti ai traumi mentali trasmessi da suo padre, lo fecero diventare un gigantesco mostro verde (all'inizio grigio) di incredibile potere, conosciuto come Hulk, ogni volta che iniziava ad arrabbiarsi.

Con la sua ragazza Betty Ross, apparentemente l'unica persona in grado di riportare Hulk a Banner, e spesso inseguito dalla sua nemesi Thunderbolt Ross che è anche il padre di Betty, Bruce è spesso in fuga alla ricerca una cura per il suo problema, mantenendo la calma il più possibile mentre allo stesso tempo combatte i supercriminali.

Poteri e abilità

Bruce Banner è considerato una delle più grandi menti scientifiche della Terra, in possesso di una mente così brillante che non può essere misurata su nessun test di intelligenza conosciuto". Norman Osborn stima che egli sia la quarta persona più intelligente della Terra. Quindi è capace di straordinarie prodezze d'intelletto, come elaborare e riconfigurare un sistema informatico avanzato e particolarmente sofisticato (destinato ad essere usato per governare il mondo) in una manciata di secondi.