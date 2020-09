Apex Legends: svelate le prossime 7 leggende?

Dall’uscita di APEX Legends sono stati numerosi i leak che, di settimana in settimana, hanno anticipato gli eventi che avremmo vissuto nel gioco. Gli utenti sono particolarmente attratti dalle notizie riguardanti le Leggende, ovvero i personaggi con cui è possibile scendere in battaglia.

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare su Reddit e Twitter delle immagini che svelerebbero le prossime 7 leggende che prenderanno parte agli APEX games. Molte di esse sono già state chiacchierate in passato, grazie all’attività sempre attiva dei data-miner che ne svelarono i codici.

Le prossime 7 leggende

Reddit è stato il palcoscenico di questa notizia che in poche ore ha preso piede in tutto il mondo. In particolare sono state pubblicate delle immagini della schermata di APEX Legends dedicata alle leggende. Qui, oltre alle già note, sono presenti le icone di altri sette personaggi. Alcuni di essi sono volti noti agli utenti, in particolare Blisk e Ash, mentre gli altri erano solamente stati oggetto delle analisi di leaker e data-miner.

In ordine, probabilmente di uscita, sono disposti così:

Valk – Assalto

Blisk – Ricognitore

Ash – Assalto

Horizon – Assalto

Fuse – Assalto

Firebug – Ricognitore

Husaria – Assalto

I post in questione sono stati rimossi in poche ore, ma il contenuto è già stato ampiamente diffuso in rete. Gli utenti si sono dimostrati sia increduli, a causa delle immagini poco chiare, che sorpresi dalla colossale notizia.

L’immagine delle 7 leggende

L’immagine riportata, inoltre, mostra parzialmente la shilouette di Loba con una skin inedita. Questa skin si vocifera farà parte del prossimo evento collezione previsto per Ottobre: Aftermarket.

Il dettaglio scarso delle immagini emerse non è a favore della veridicità dell’informazione. I dubbi riguardo alla notizia sono dunque forti, ma sembra essere un dato di fatto che questi sette personaggi, prima o poi, prenderanno vita all’interno del gioco.

Blisk e Ash sono già comparsi in qualità di personaggi di contorno. Ash, già presente in Titanfall 2, ha rivelato il suo volto al termine del ciclo di missioni della quinta Stagione. Blisk è invece apparso nel trailer di lancio del gioco ed è la voce narrante nel trailer della Stagione 6.

Valk è invece un’aviatrice i cui dettagli sono emersi già durante la Stagione 3. Come annunciato da loro stessi in passato, gli sviluppatori si prendono molto tempo per testare su server privati le abilità delle nuove leggende. Durante queste prove, il codice del gioco viene modificato e gli hacker non perdono tempo a carpire e diffondere le informazioni.

Siamo ancora nel vivo della stagione corrente, pertanto le speculazioni riguardo alla prossima sono ancora deboli. A separarci dal settimo capitolo di APEX ci sono ancora 30 giorni ed un intera divisione. Inoltre, il prossimo mese, sono previsti eventi in occasione di Halloween oltre al già citato e leakkato Aftermarket.

La curiosità attorno alle prossime mosse di Respawn è sempre viva nel cuore degli utenti. L’azienda di proprietà di Electronic Arts ha da poco aperto una divisione interamente dedicata al proprio battle-royale. In Autunno dovrebbe aprirsi un nuovo ciclo per il gioco con l’arrivo del tanto atteso crossplay.

Fight or Fright: evento di Halloween 2019

Con questo importante aggiornamento, APEX si affermerà per l’ennesima volta come uno dei battle-royale più completi sul mercato. Probabilmente il crossplay e la versione Nintendo Switch costituiranno la principale novità della prossima stagione. Assieme a tutto ciò, APEX sbarcherà anche su Steam e, con tutta probabilità, verrà migliorato in vista della Next-gen.

Fortnite ed Epic Games hanno già annunciato e messo in atto l’implementazione del ray-tracing, con conseguente miglioramente delle prestazioni grafiche. In occasione della conferenza Sony è stato anche mostrato come il battle-royale arriverà su Playstation 5 (e probabilmente Xbox Series X|S) sotto una veste grafica nuova.

La speranza è che giochi come APEX e Warzone possano fare altrettanto.

Fonte: Dexerto