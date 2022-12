Asteroid city: il film di wes anderson ha una data d’uscita!

Indice dei contenuti Asteroid City: trama e cast del nuovo film di Wes Anderson

Continua a prendere forma il calendario dei film in uscita il prossimo anno, con un nuovo tassello pronto ad aggiungersi: Asteroid City di Wes Anderson uscirà nelle sale americane il 16 giugno 2023.

Asteroid City, scritto da Anderson e Roman Coppola, sarà uno dei tantissimi titoli di primo piano in arrivo la prossima estate. La pellicola del regista di The Grand Budapest Hotel e The Franch Dispatch debutterà lo stesso giorno di The Flash, ma con distribuzione limitata, per poi essere rilasciato in tutte le sale a partire dal 23 giugno, distribuito da Focus Features negli USA e da Universal Pictures nel resto del mondo.

Non si hanno ancora informazioni sulla data di uscita italiana, ma Asteroid City dovrà indubbiamente fare i conti con una concorrenza agguerrita, guidata da blockbuster come The Flash e Indiana Jones e la ruota del destino (30 giugno).

Quasi scontata a questo punto, vista la data d’uscita estiva, la prima mondiale al prossimo Festival di Cannes, al quale potrebbe prendere parte anche Martin Scorsese con il suo Killers of the Flower Moon.

Asteroid City: trama e cast del nuovo film di Wes Anderson

È stata già rilasciata la prima sinossi ufficiale di Asteroid City:

Asteroid City è una meditazione poetica sul significato della vita. Narra la storia di un’immaginaria città americana desertica, intorno al 1955, e del suo raduno Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori provenienti da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo, svago, commedia, dramma, romanticismo e altro.

Come di consueto per i film di Anderson, anche Asteroid City potrà vantare la presenza di un cast stellare: Tom Hanks, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.