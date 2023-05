Rog ally: la nuova console portatile rog

ROG Ally è la nuova console portatile per videogiochi lanciata da Republic of Gamers (ROG).…

ROG Ally è la nuova console portatile per videogiochi lanciata da Republic of Gamers (ROG). Basata su Windows 11 e alimentata da una nuovissima APU AMD Ryzen Z1 Extreme, ROG Ally è in grado di riprodurre facilmente giochi AAA e titoli indipendenti in full HD 1080p. La console sarà in vendita in tutto il mondo dal 13 giugno 2023 a un prezzo di 799€, con preordini a partire dall’11 maggio.

Giochi AAA nel palmo della mano

ROG Ally offre giochi Full HD da godersi in movimento e può eseguire i moderni titoli AAA in modo più veloce e fluido di qualsiasi altra console portatile sul mercato. Grazie a Windows 11, è possibile giocare a qualsiasi gioco di qualsiasi piattaforma e il dispositivo include 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. La console è inoltre dotata di GPU esterne ROG XG Mobile.

Specifiche mostruose al giusto prezzo

ROG Ally è in grado di garantire 60 FPS in molti dei titoli più recenti, offrendo un’esperienza di gioco in movimento che soddisferà i giocatori di ogni genere. Con il ROG Gaming Charger Dock opzionale, i giocatori possono collegare l’Ally a un televisore e ricaricarla allo stesso tempo, consentendo di giocare in co-op sul divano e di competere con altri controller. La console è inoltre compatibile con GPU esterne XG Mobile, che possono arrivare fino a GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop.

Gioca a tutti i tuoi giochi preferiti

ROG Ally è stata progettata da zero ponendo al centro dell’attenzione Windows, che è in grado di riprodurre qualsiasi gioco si voglia da qualsiasi piattaforma. Il supporto completo per Steam, EA App, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG e altre librerie di gioco assicura che, indipendentemente da dove i giocatori scarichino i loro giochi, ROG Ally li copre.

ROG Ally sarà disponibile in preordine a partire dall’11 maggio su ASUS eshop, Mediaworld e Gold Store. A partire dal 13 giugno, tramite i medesimi canali, sarà possibile acquistare ROG Ally a un prezzo di 799€.