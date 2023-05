Razer strider chroma, recensione – il tappetino definitivo?

Per chi cerca di migliorare le proprie prestazioni di gioco, il Razer Strider Chroma è una scelta eccellente della linea di tappetini per mouse Razer. Costando 129,99 euro, è senza dubbio una spesa che offre la massima qualità in termini di affidabilità ed estetica.

Ho testato questo tappetino per mouse con una vasta gamma di alcuni dei migliori mouse da gioco, e sono convinto che sia adatto a tutti coloro che desiderano una configurazione semplice ma con tocchi di colore vivace.

La Razer Strider Chroma è un prodotto che sicuramente offre un’esperienza di gioco ottimale, che sia per giocatori professionisti o semplici appassionati. Un prodotto di alta qualità che non deluderà chi lo sceglie.

Recensione del Razer Strider Chroma

Caratteristiche e Design

Razer Strider Chroma è un elegante tappetino per mouse con un minimalista tessuto nero che lo rende un’ottima scelta per una varietà di configurazioni. Purtroppo, non sono ancora disponibili versioni Quartz, come la Goliathus Extended Chroma.

Il tappetino è disponibile in un’unica dimensione: 900 mm x 400 mm x 2 mm, che di solito è adatta alla maggior parte degli utenti. Se volete qualcosa di più piccolo, questo non è la scelta giusta.

La caratteristica più interessante è il bordo diffuso RGB, controllato dal software Synapse di Razer, che permette di modificare 19 segmenti RGB e 11 effetti di fabbrica. La gamma di colori contrastanti e il tessuto minimalista offre un aspetto migliore rispetto ad altri tappetini di fascia alta.

Lo Strider Chroma è dotato di un materiale ibrido morbido/duro, che fornisce una superficie priva di attrito. Tuttavia, il materiale è più rigido rispetto ad altri tappetini simili.

La base del tappetino è gommata con microstruttura per prevenire lo scivolamento su una varietà di superfici. Questa è una caratteristica molto utile, dato che le scrivanie in plastica di solito hanno problemi con i tappetini normali.

Durante i giochi, lo Strider Chroma ha offerto un’esperienza senza resistenza, grazie al materiale ibrido. Inoltre, il software Synapse ha supportato vari giochi e ha adattato automaticamente i colori del tappetino. Anche se all’inizio ha confuso, questa è una funzionalità che mi sono trovato a modificare per renderla più coinvolgente.

Il prezzo?

In sintesi, il Razer Strider Chroma è un’aggiunta perfetta per qualsiasi postazione e, con le possibilità di personalizzazione RGB, insieme all’eccellente qualità dei materiali, fornisce un aspetto e una sensazione di lusso che lo distingue dalla concorrenza.

Diversamente dagli altri membri della sua famiglia, lo stile minimale di questo tappetino per mouse si adatta a qualsiasi desktop. Ha però un costo di 129,99 euro, di quindi se hai i soldi per investire in un tappetino premium, non dovresti prendere in considerazione altro che questo Strider Chroma.