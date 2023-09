Baldur’s Gate 3 è finalmente disponibile per PS5

Baldur’s Gate 3 è finalmente disponibile per PS5, offrendo la possibilità ai giocatori detentori della console di casa Sony di addentrarsi all’interno del colossale GDR realizzato da Larian Studios.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 non è un’esclusiva PlayStation e che al contrario è in arrivo una versione per Xbox Series X/S, con il lancio previsto per la fine del 2023.

Che cos’è Baldur’s Gate 3?

Baldur’s Gate 3 rappresenta il nuovo capitolo della leggendaria saga GDR creata nel lontano 1998 da BioWare. Il titolo, così come tutta la serie, è ambientato nell’universo del gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons.

La storia vede il protagonista, che potremo personalizzare a nostro piacimento scegliendo tra varie classi e razze, alle prese con un antico male, poiché si trova infettato dalla larva di un Mind Flayer.

Da questo momento, attraverso una vasta gamma di scelte che influiranno sull’andamento della storia, potrà decidere se sradicare l’origine di questo male oppure se sfruttarlo a proprio vantaggio.

Il gameplay basa le sue fondamenta sulle regole della quinta edizione di Dungeons & Dragons, presentando un sistema di combattimento a turni. Questa struttura conferisce al giocatore una grande libertà di azione e di scelta, permettendogli di interagire con l’ambiente, i personaggi e gli oggetti in modi diversi.

Uno degli aspetti più apprezzati dai videogiocatori è senz’ombra di dubbio la presenza di una modalità multigiocatore cooperativa, che permette di vivere l’esperienza e il viaggio assieme ai propri amici.

Dopo aver ottenuto un incredibile punteggio di 96 per la sua versione PC, Baldur’s Gate 3 non vuole arrestare la sua indomita corsa. Il titolo ha conseguito un punteggio per la versione PS5 ancora più alto, ossia 97, il quale lo rende il gioco PlayStation con la media voto più alta in assoluto.

Questo si tratta di un ulteriore record disintegrato dalla creatura di Larian Studios, che adesso si candida a gran voce per il GOTY 2023.