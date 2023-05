Batman: andy muschietti sarà il regista del nuovo film?

Indice dei contenuti Andy Muschietti conferma la sua partecipazione nel nuovo film di Batman?

The brave and the bold, titolo della prossima opera cinematografica dedicata a Batman, è in fase di pre-produzione da parte del talentoso scrittore James Gunn, ormai parte integrante dell’universo cinematografico DC.

Lo sceneggiatore, dopo la sua dipartita dal MCU, è sempre più deciso a portare sui grandi schermi nuove pellicole provenienti dalla nota casa editrice.

Al momento non è possibile sapere quali attori interpreteranno i ruoli dei personaggi all’interno del lungometraggio sul cavaliere oscuro, tanto meno il protagonista. Ciò nonostante sono emerse nuove informazioni su chi potrebbe dirigere il film.

Andy Muschietti conferma la sua partecipazione nel nuovo film di Batman?

Il famoso regista argentino, tra poco in sala con The Flash, è stato al centro dell’attenzione di molteplici speculazioni in quanto si vocifera un suo forte legame e interesse nei confronti di DC Comics per il possibile lancio del nuovo film di Batman, The brave and the bold.

Anche se non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti il film, le numerose voci hanno scaturito un forte impatto sul pubblico e sul futuro del cavaliere oscuro nelle sale.

Durante una recente intervista è stato chiesto direttamente al regista un suo possibile coinvolgimento a partecipare al progetto del nuovo film di Batman e di come, a parer suo, vorrebbe reinterpretare il personaggio. Quest’ultimo ha risposto con prudenza, dichiarando: “Non posso parlarne… Per adesso“.

Nonostante la sua affermazione non lasci intendere una sua diretta collaborazione, offre sicuramente la possibilità di accendere numerosi dibattiti sulla questione e non esclude un suo possibile coinvolgimento. E voi cosa ne pensate del regista? Può essere la scelta giusta per dirigere il nuovo film del famoso eroe?