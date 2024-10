Call of Duty: Black Ops 6, Le Reward della Campagna!

Call of Duty: Black Ops 6 sarà lanciato il 25 ottobre, e Activision ha svelato tutte le ricompense gratuite che i giocatori potranno ottenere semplicemente completando la campagna del nuovo titolo. Tra queste spiccano una skin operatore, diversi progetti delle armi, una mossa finale e molto altro.

La nuova campagna di Black Ops 6 catapulterà i giocatori negli anni '90, con una rivisitazione fittizia della Guerra del Golfo. In questa avventura, i personaggi già noti come Frank Woods e Russell Adler saranno considerati dei traditori, costretti a operare in clandestinità. Al loro fianco ci sarà un nuovo protetto di Frank, Troy Marshall, e insieme dovranno affrontare una forza oscura che si è infiltrata ai più alti livelli della CIA.

Il tema di inganno e mistero sarà centrale in Black Ops 6, e i giocatori potranno contare su caratteristiche innovative come i covi segreti e le bacheche di prove per completare le missioni. Durante le missioni sarà possibile raccogliere denaro, utilizzabile per migliorare il covo e ottenere equipaggiamenti più potenti. Consultare la bacheca tra una missione e l'altra permetterà ai giocatori di accedere a ulteriori informazioni riservate e briefing.

Call of Duty: Black Ops 6 - Ricompense ottenibili attraverso la campagna

In totale abbiamo 13 ricompense dalla campagna che sono:

Intro: "Slip Sauce" Spray

"Slip Sauce" Spray Contract: "Forging Fate" Weapon vinyl

"Forging Fate" Weapon vinyl Union: "Hook, Line, and Sinker" Finishing move

"Hook, Line, and Sinker" Finishing move Sandbox + Palace: "Onyx Echo" Weapon blueprint (LR 7.62 sniper rifle)

"Onyx Echo" Weapon blueprint (LR 7.62 sniper rifle) Redacted: "Allied Effort" weapon vinyl

"Allied Effort" weapon vinyl Heist: "Heist" Operator skin for Marshall

"Heist" Operator skin for Marshall Storm: "Tank" Weapon charm

"Tank" Weapon charm Sabotage: "A Good Look at the Devil" Wallpaper

"A Good Look at the Devil" Wallpaper Interrogation + Defend: “The Cradle” Weapon charm

“The Cradle” Weapon charm Safehouse (puzzle): "Case Cracker" Weapon blueprint (Knife melee weapon)

"Case Cracker" Weapon blueprint (Knife melee weapon) Safehouse (upgrade station): "Truth Serum" Weapon blueprint (AMES 85 assault rifle)

"Truth Serum" Weapon blueprint (AMES 85 assault rifle) Safehouse (upgrade station): "Pocket Aces" Weapon blueprint (Jackal PDW SMG)

"Pocket Aces" Weapon blueprint (Jackal PDW SMG) Safehouse (upgrade station): "The Bastion" Weapon blueprint (Moslo500)

Completare le missioni della campagna consentirà ai giocatori di sbloccare ricompense utilizzabili anche in multiplayer e in Zombies, oltre a migliorare il proprio covo segreto e risolvere gli enigmi della bacheca. Ci sarà inoltre una serie di sfide speciali che permetteranno di sbloccare esclusivi biglietti da visita, ognuno con requisiti unici da soddisfare. Sebbene Activision non abbia ancora rivelato quante sfide ci saranno, alcune delle grafiche dei biglietti da visita sono già visibili in anteprima.

Call of Duty: Black Ops 6 - Biglietti da visita per il completamento delle sfide

