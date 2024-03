Cyberpunk 2077: patch 2.12 in arrivo

A sorpresa, CD Projekt RED ha pubblicato una nuova patch per Cyberpunk 2077. Introducendo una serie di migliorie tecniche e altre piccole novità che dovrebbero fare la gioia dei giocatori, stando alle parole dello stesso team di sviluppo.

Come ci rivelano le patch notes dell’aggiornamento ora disponibile per il download su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ci sono una serie di modifiche e miglioramenti apportati non solo al gioco base, ma anche all’espansione Phantom Liberty. Uno dei cambiamenti più particolari riguarda la missione “I Can See Clearly Now“. Più nello specifico, CD Projekt Red ha ridotto il numero minimo della statistica Fisico per “spostare il cassonetto”. Una modifica che stando alle parole del team sarà “molto gradita” da parte della community.

La patch 2.12 per Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty è stata lanciata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si concentra sui principali problemi riscontrati dai giocatori dopo la patch 2.11, come le associazioni dei tasti.

Guardiamo nello specifico tutte le modifiche uscite in questa patch:

Specifico per PC

Sarà ora possibile ricollegare correttamente il Radioport e rilasciare i corpi su un tasto diverso sulle tastiere AZERTY . Il cambio degli obiettivi della missione verrà ora assegnato al tasto T su tutte le tastiere.

. Il cambio degli obiettivi della missione verrà ora assegnato al tasto T su tutte le tastiere. Risolto un problema per cui il tentativo di associare il tasto T alle azioni in Esplorazione e combattimento generava un errore “Associazione non riuscita”.

Insieme ad Intel abbiamo risolto il problema di stuttering che si verificava quando era abilitata l’opzione “Prioritize P-Cores”.

Insieme a Razer abbiamo risolto un crash che si verificava durante l’utilizzo di dispositivi abilitati Razer Chroma.

Risolto un problema per cui i capelli degli NPC potevano apparire estremamente luminosi all’interno dei veicoli quando il Ray Tracing era abilitato.

era abilitato. Risolto un crash che si verificava su Steam Deck durante il gioco con Ray Tracing abilitato.

Specifico per Xbox

Risolto un problema per cui il gioco poteva entrare in uno stato di caricamento infinito. Ovvero bloccarsi o bloccarsi su Xbox durante l’utilizzo di alcuni salvataggi. (E di questo ringrazio perché dei giorni era impossibile giocare)

Tutte le piattaforme

Risolto un problema che impediva l’accesso al menu, all’inventario, alla scorta, agli ololocali e al viaggio veloce.

Aggiornata la descrizione del quickhack di Sonic Shock in modo che rifletta correttamente le modifiche apportate al suo comportamento nella versione 2.1.

di Sonic Shock in modo che rifletta correttamente le modifiche apportate al suo comportamento nella versione 2.1. Visibilità migliorata del cursore del controller nei menu e quando si utilizzano computer o tastiere. Questa modifica aiuterà principalmente gli utenti di Steam Deck . Andrà a vantaggio anche di console e PC quando utilizzano un controller.

. Andrà a vantaggio anche di console e PC quando utilizzano un controller. La nuova alba svanisce. Risolto un problema per cui non era possibile aprire il telefono per leggere la notifica dal sistema di consegna automatizzato.

Ora riesco a vedere chiaramente : ridotto il controllo dell’attributo Corpo richiesto per spostare il cassonetto.

Cammino sulla linea : l’attacco in salto di Sasquatch ora verrà registrato correttamente come un colpo e infliggerà danni.

Riders on the Storm – Le auto nemiche nella sequenza dell’inseguimento ora spareranno al furgone di Panam.

Notturno Op55N1 – Risolto un problema per cui, dopo aver scelto di chiamare Reed, la conversazione a volte non si attivava, bloccando la progressione.

Sonic Shock sarà ora correttamente classificato come attacco rapido nascosto.

Risolti i casi in cui gruppi di nemici immortali potevano apparire in tutta Night City.

Risolto un problema per cui alcuni elementi nella schermata dei vantaggi non cambiavano dopo il passaggio alla modalità daltonico.

BioDyne Berserk ora avrà correttamente aumentato la probabilità di critico grazie alla sua sintonizzazione dei riflessi.

