DOUGH, Recensione: che disastro…

Il nome intero del titolo è DOUGH: A Crime Strategy RPG, ed è appunto un gioco di ruolo strategico che ruota attorno alla componente criminalità. È stato sviluppato da NeverNorthGames e Not The Best Games e uscirà su Steam il 26 luglio di quest'anno.

DOUGH: A Crime Strategy RPG introduzione

Incipit e contesto storico

Dough è ambientato in un contesto storico molto interessante, che crea un incipit più che razionale per quanto riguarda la missione del gioco. Ci troviamo quindi catapultati nel proibizionismo americano degli anni '20, in cui vigono il XVIII emendamento e il Volstead Act che sanciscono il bando sulla fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcool. È in questo contesto che avremo la missione di farci strada in modo losco, tra furti e risse, per guadagnare il nostro primo milione di dollari.

DOUGH: A Crime Strategy RPG contesto storico

Gameplay

Il titolo offre un gameplay sulla carta molto variegato, caratterizzato da una combinazione di elementi strategici, di gestione delle risorse e di narrazione profonda.

Core gameplay

Di base, il gameplay del gioco si concentra nell'inviare il nostro personaggio a svolgere determinate azioni in base alla build selezionata ad inizio partita. Per esempio se avremo scelto la classe ladro, il nostro personaggio può essere inviato a rubare per ottenere denaro, per poi sviluppare nuove competenze salendo di livello e sbloccando punti abilità. Queste azioni richiedono tempo, e nel lasso di questo tempo difficilmente avremo qualcosa da fare, facendo sembrare questo titolo più un idle game piuttosto che un RPG strategico.

DOUGH: A Crime Strategy RPG scelte

A cercare di risolvere questo problema ci sono alcune scelte che dovremo prendere, per esempio ci si parerà davanti un NPC che ci darà diverse opzioni su come approcciare ad un problema, in cui potremo usufruire della nostra build per superarlo con successo oppure non fare niente, o alle volte subiremo danno. Questo è a mio avviso uno dei pochissimi aspetti positivi del titolo.

Build e punti esperienza

DOUGH: A Crime Strategy RPG build

Ogni volta che il nostro personaggio salirà di livello, sbloccherà un punto abilità spendibile per migliorare le proprie statistiche. Ogni statistica sarà importante e avremo la possibilità di specializzarci in una o più di esse, oppure costruire una build all rounder se vorremo essere in grado di fare un po' di tutto.

DOUGH: A Crime Strategy RPG punti esperienza

Gestione della banda

Essendo un gioco basato sulla criminalità, sarà importante creare una fitta rete di sottoposti, in cui ogni membro influenza diversi aspetti delle operazioni. I membri della banda potranno essere inviati a svolgere diverse attività, come rapine o risse per guadagnare denaro.

DOUGH: A Crime Strategy RPG reclutamento

Strategia e pianificazione

Il gioco è suddiviso in missioni che possono variare da rapide a operazioni di spionaggio o eliminazione di obiettivi. Per questo motivo sarà importante la build da noi scelta ad inizio partita e come la sviluppiamo nel corso di essa. Per esempio, ho avuto modo di constatare che una build prontata sulla forza risulti molto efficiente, mentre una build all rounder del tutto inutile. Ciò distrugge completamente l'elemento strategico e di pianificazione che gli sviluppatori hanno cercato di costruire.

DOUGH: A Crime Strategy RPG headquarter

Per quanto riguarda la strategia, sarà importante far salire di livello il nostro headquarter in modo da aumentare le reclute e migliorare la capienza.

Design e musica di DOUGH

Il design del mondo di gioco a mio avviso è confusionario. Separando questo aspetto dal resto del gioco, è difficile capire in che epoca ci troviamo, in quanto è difficilmente collegabile all'America degli anni '20, ma invece ricorda più i classici paesini con le villette a schiera anni 2000 di cui siamo abituati a vedere in televisione. Ciò che invece ho trovato interessante è il layout della UI e delle varie icone, che ha un forte rimando agli anni in cui il gioco dovrebbe essere ambientato. Seppure ciò crea contrasto con la confusione del mondo di gioco, potrebbe essere un importante punto di partenza per aggiustare il titolo.

DOUGH: A Crime Strategy RPG design