Kaku Ancient Seal, Recensione: un’avventura preistorica

Kaku Ancient Seal è un nuovo GDR action open world sviluppato e pubblicato dall'azienda indie cinese Bingobell, rilasciato su Steam il 12 luglio 2024.

Due tribù che iniziano uno scontro

Gameplay

Il gameplay di Kaku Ancient Seal riprende lo stile dei classici GDR in terza persona, unendolo ad alcuni elementi tipici dei soulslike, di Breath Of The Wild, e degli Hack and Slash, immergendo poi il tutto in un'ambientazione preistorica dallo stile grafico tipico dei cartoni animati.

Uno screen di Kaku Ancient Seal, che include l'hud

Storia

Il titolo inizia inquadrando un uomo anziano che incide una storia sulla pietra, per poi essere interrotto dal protagonista, Kaku, un giovane ragazzo affamato che insegue un porcellino mentre scappa da un cinghiale gigante. Proseguendo col gioco, emerge la trama principale: la scomparsa di 4 anime elementali sta causando uno sbilanciamento degli elementi, il che sta portando a una calamità naturale, e Kaku è il prescelto che dovrà ristabilire l'ordine, con l'aiuto del porcellino.

Il primo boss di Kaku Ancient Seal: un golem di pietra che sta attaccando

Lo stile narrativo è molto allegro, e a tratti caricaturale, il che smorza il senso d'urgenza della storia principale, ma al tempo stesso permette di esplorare la mappa, raccogliere le risorse, combattere le varie creature, e soprattutto, di completare gli obiettivi secondari senza il perenne assillo di portare a termine l'obiettivo principale.

Esplorazione

Nella prime fasi di gioco, l'esplorazione è molto restrittiva, ponendo l'attenzione sull'introduzione della storia principale, ma una volta svelata quest'ultima, l'intera mappa di gioco viene rivelata, provvedendo l'accesso a quattro aree distinte, ognuna legata a ciascuna delle anime elementali. Ad alcuni giocatori, sorprendentemente, questa struttura della mappa può ricordare la selezione dei livelli di Wario Land 4, dato che anche nel titolo per Game Boy Advance di Nintendo è richiesto il completamento di un obiettivo in 4 aree distinte, per poi tornare alla zona centrale.

La mappa di Kaku Ancient Seal La mappa di gioco di Wario Land 4

L'esplorazione è facilitata grazie ai viaggi rapidi, disponibili in qualsiasi momento al di fuori del combattimento, che permettono di visitare ognuna delle quattro aree a proprio piacimento.

Nel corso dell'avventura nel mondo di Kaku Ancient Seal, tuttavia, si può notare che alcune superfici risultano maggiormente scivolose rispetto all'apparenza, portando a frustranti morti accidentali per danno da caduta, o per affogamento. Riguardo quest'ultimo aspetto, Kaku non è in grado di nuotare, e se il giocatore finisce in acqua, si subisce una morte istantanea, senza nemmeno quei pochi secondi per tornare a riva presenti in titoli come Grand Theft Auto San Andreas.

Materiale promozionale di Kaku Ancient Seal, con Kaku e il porcellino in mezzo alla natura

Un comportamento simile nei confronti dell'acqua ce l'hanno anche i nemici, i quali, sebbene non muoiano istantaneamente, affondano come se l'acqua non fosse presente, e non potendo risalire, si creano delle opportunità per delle uccisioni facili, ma completamente prive di soddisfazione.

Il porcellino che accompagna Kaku nella sua avventura fornisce 4 abilità che possono essere usate in qualsiasi momento:



Il Teletrasporto Spaziale , che crea un portale verso il regno delle rovine, un luogo in cui è possibile creare proiettili per la fionda, potenziarli, e acquistare le abilità di Kaku . La valuta da spendere per acquistarle si ottiene eliminando i nemici , una meccanica di gioco pressoché identica a quella presente in Devil May Cry 5.



, che crea un portale verso il regno delle rovine, un luogo in cui è possibile creare . La valuta da spendere per acquistarle si ottiene , una meccanica di gioco pressoché identica a quella presente in Devil May Cry 5. Il Salto di Potere , un balzo lungo per oltrepassare punti pericolosi. Tuttavia, il tempo richiesto per caricarlo rende quest'abilità poco pratica, rendendo il doppio salto seguito dalla schivata aerea una tecnica più comoda.



, un balzo lungo per oltrepassare punti pericolosi. Tuttavia, il tempo richiesto per caricarlo rende quest'abilità poco pratica, rendendo una tecnica più comoda. Il Passo Ondulato , che racchiude Kaku in una bolla che gli consente di camminare sull'acqua per qualche secondo. L'impossibilità di riattivare la bolla mentre è già attiva impedisce a Kaku di camminare sull'acqua all'infinito. Data la totale avversione del protagonista nei confronti del nuoto, è fondamentale raggiungere una superficie solida prima della scadenza della bolla per evitare una morte prematura.



, che racchiude Kaku in una bolla che gli consente di camminare sull'acqua per qualche secondo. L'impossibilità di riattivare la bolla mentre è già attiva Data la totale avversione del protagonista nei confronti del nuoto, per evitare una morte prematura. Il Travestimento da Porcellino, che permette di mimetizzarsi con i nemici umani, e di iniziare il combattimento quando si preferisce, oppure di evitare lo scontro. Anche questa è un'abilità poco pratica, dato che l'eliminazione diretta dei nemici è generalmente più vantaggiosa.

Combattimento

Per affrontare il pericoloso mondo di Kaku Ancient Seal, il protagonista ha a disposizione:

La clava , pensata per attacchi rapidi, o pesanti , nonché la base di molte combo.



, pensata per , nonché la base di molte combo. Il bracciolo , utile per ridurre la resistenza dei nemici . Se quest'ultima viene azzerata, la vittima sarà stordita e vulnerabile per un breve periodo di tempo , aprendo la porta a un assalto concentrato, causando un'ingente quantità di danni.



, utile per . Se quest'ultima viene azzerata, la vittima sarà , aprendo la porta a un assalto concentrato, causando un'ingente quantità di danni. La fionda , utile per attaccare a distanza. Ha una quantità illimitata di colpi standard , mentre si possono tenere solo un numero limitato di colpi speciali. Inizialmente non vale la pena sprecarli, dato che la differenza di danno rispetto ai colpi standard non valgono il costo, e i materiali per crearli possono essere usati una volta sbloccati i loro potenziamenti.



, utile per attaccare a distanza. Ha una , mentre si possono tenere solo un numero limitato di colpi speciali. Inizialmente non vale la pena sprecarli, dato che la differenza di danno rispetto ai colpi standard non valgono il costo, e i materiali per crearli possono essere usati una volta sbloccati i loro potenziamenti. La schivata, eseguibile a terra e in aria. Gli istanti di invincibilità forniti non sono pienamente affidabili, quindi risulta più efficace schivare per uscire dal raggio d'azione del nemico.

Kaku durante uno scontro contro una creatura

Come detto precedentemente, è possibile espandere il proprio repertorio acquistando nuove combo con la clava e col bracciolo, abilità aggiuntive con le armi a disposizione, e fino a 3 abilità finali aggiuntive da caricare durante gli scontri, creando uno stile di combattimento che non brilla per originalità, ma che al tempo stesso non delude.

Nemici

Anche i nemici seguono lo stile preistorico, tra dinosauri, yeti e indigeni. L'IA è particolarmente semplice, sia nella scelta degli attacchi, sia nel loro posizionamento per affrontare Kaku, aprendo di conseguenza la strada allo sfruttamento delle loro debolezze per azzerare la reale difficoltà degli avversari. Il risultato di questa scelta crea degli scenari di combattimento facili da comprendere per tutti, a discapito dei giocatori più esperti.