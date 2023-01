Forspoken: trapelata la prima ora di gioco

Indice dei contenuti Il video di Forspoken cosa rivela

Si sa che quando si avvicina l’uscita di un videogioco arrivano sempre più notizie specialmente se si tratta di una delle uscite più attese del 2023. Ma sinceramente nessuno si aspettava che addirittura trapelasse un video contenente un’ora di gioco, com’è successo a Forspoken.

La storia di Forspoken ha come protagonista Frey Holland, una ragazza che viene spinta dalla sua vita a New York City nella bellissima ma pericolosa terra fantastica di Athia. Lì il Break (un terribile miasma che corrompe tutto ciò che incontra sul suo cammino) ha afflitto la terra e i suoi abitanti. Frey, oltre a cercare di tornare a casa, inizia un viaggio per riportare Athia al suo splendore ma vedrà a lei contrapposte le temibili Tantas oltre a innumerevoli mostri e creature.

Nel video si può notare il prologo del gioco e alcuni primi incontri di combattimento ed esplorazione. Vengono rivelati i dettagli del passato di Frey e della sua situazione familiare, insieme ad alcuni dialoghi che sembrano molto forzati e legnosi per un’uscita importante come questa.

Ovviamente il filmato uscito contiene degli spoiler quindi per chi vuole godersi la sorpresa completa del gioco deve, sicuramente, cercare di evitare di vederlo, mentre chi non resiste dovrà fare un bel po’ di ricerche per trovare il video in questione poiché quasi subito è stato impostato come privato. Questo quasi a confermare che probabilmente l’uscita sia stata un errore.

Forspoken rimane uno dei top giochi open world del 2023, in uscita domani 24 gennaio. Il gioco è stato posticipato alcune volte ed è finalmente pronto per il rilascio e molti fan sono entusiasti di mettere le mani sul gioco di ruolo d’azione in modo che possano impegnarsi nel combattimento magico del gioco e attraversare il mondo usando il suo esclusivo sistema di parkour magico.

Nonostante il gioco di Square Enix alimenti su internet tante polemiche sia per i pesanti requisiti di sistema per il pc che per l’uso di Denuvo DRM, l’hype per la sua uscita rimane molto alta sia da parte di chi ha fatto il pre-order sia per chi non lo ha fatto.

Mancano ormai poche ore e finalmente uno dei videogiochi 2023 più attesi sarà disponibile.