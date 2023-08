iPhone 15, la data: ecco quando uscirà

Ecco per quando è prevista la data di presentazione e di lancio di iPhone 15.

Tanta attesa per iPhone 15, sia da chi iPhone lo ha già e sia da chi si vuole approcciare a questo nuovo mondo. Apple, nonostante il calo di vendite degli ultimi mesi, non sembra voler fare una piega e scommette tutto su questo nuovo modello di iPhone.

La data di uscita di iPhone 15 non è ancora ufficiale, ma “ufficiosa” e presunta da tutti gli analisti, che convergono in un giorno preciso. La presentazione del nuovo modello di casa Apple dovrebbe avvenire tra il 12 e il 13 settembre 2023, mentre la data del lancio dovrebbe ricadere sul 22 settembre. Lo afferma Bloomberg, che sottolinea anche il calo dell’azienda nelle vendite di un 2,4%.

iPhone 15 sembra quindi cruciale per il futuro di Apple, che si vocifera non si sia risparmiata in termini di innovazione, al contrario di quanto è accaduto lo scorso anno con iPhone 14.

Basandoci sui modelli ormai collaudati, anche quest’anno dovrebbero essere iPhone Standard e Plus, che si differenziano nei pollici (6,1 e 6,7), ma anche la versione Pro e la versione Max, che però dovrebbe diventare Ultra. Al momento, il cambiamento maggiore sembra riguardare il design del display: bordi più sottili sul pannello frontale grazie alla nuova tecnologia chiamata LIPO e lo spessore delle cornici passerà da 2,2 a 1,5 millimetri, un nuovo record nella storia degli smartphone.