Marvel Snap: Araña dal Messico a New York!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Settembre: martedì 10 Settembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Un'incredibile trasformazione da studentessa a membro attivo della Società del Ragno venuta su Marvel Snap per portare un po' di allegria e di ordine in tutti noi. Sperando che si possa trasformare in una game changer, proprio come fece nei fumetti.